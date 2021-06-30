Facebook 推出新闻资讯平台 Bulletin：含免费、付费文章及播客

IT之家 6 月 30 日消息 本周二 Facebook 推出新闻资讯产品 Bulletin，它是一个独立平台，里面有免费、付费文章及播客，直接竞争对手是 Substack。

Facebook CEO 扎克伯格宣布推出 Bulletin，同时上线 Bulletin.com，另外，他还介绍一些 Facebook 招募的作者。在过去一年里，许多知名记者、作者离开媒体公司自谋生路，邮件新闻通讯产品流行起来，Facebook 也想参与争夺。

在这一领域自助出版平台 Substack 是领先者，它帮助作者销售邮件付费订阅产品，用预付现金招揽新闻记者加入。其它科技公司也参与竞争，比如 Twitter，它已经收购新闻通讯平台 Revue。

Facebook 宣称在 Bulletin 推出之初不会从创作者手中获取分成，创作者可以自己确定付费订阅价格。Facebook 与新闻行业的关系一直动荡不安，为了安抚新闻产业，Facebook 宣布未来 3 年向该行业投资 10 亿美元。另外，Bulletin 的文章和播客也可以通过 Facebook News Feed、Facebook News 获取。Facebook 宣称：“我们打造的 Bulletin 是一个独立网站，如此一来创作者不完全依赖 Facebook 平台就能获取观众。”

目前 Bulletin 主要面向美国创作者，但网站在全球都能看到，测试之后会增加更多国际名称。