2021 年过半，中国广电 5G 开始加速

2021 年已经过半，中国广电的 5G 建设步伐终于快起来了。

启动 5G 700MHz 无线网主设备和天线集采

近日，中国广电公开表示，启动 700MHz 无线网主设备和多频道天线产品的集中采购招标工作。受中国广电委托，招标工作由中国移动代表中国广电和中国移动进行。

为此，中国移动发布了 5G 700M 无线网主设备集中采购招标公告，该项目采购产品为 5G 700MHz 宏基站，采购规模约为 480397 站。

按照中国移动和中国广电共建共享 5G 网络的计划，2021 年中国广电将与中国移动年内完成部署 700MHz 40 万站建设；2022 年上半年计划开通 48 万座，并全面支持 5G 广播业务；两年内实现网络全覆盖。

如今已经完成了设备选型和技术测试，正在按计划推进广电 5G 700MHz 网络建设，同时对“边建设、边运营”方案进行细化完善，将有序实施 192 号段全国放号商用（192 号段是中国广电的专属 5G 号段）。

当然，终端也是重要环节，据了解，现在支持 700MHz 频段的 5G 手机已达近百款，覆盖了高中低端消费人群。此前，中国移动也明确表示 2021 年将推进 700MHz 共建共享进一步落地，实现 700MH 商用，要求：2021 年 3 月 1 日起，4000 元及以上终端必选支持 700MHz；2021 年 10 月 1 日起，新增终端必选支持 700MHz。

700MHz 频率迁移

而在此之前，中国广电在 6 月 21 日也正式启动了全国地面数字电视 700 兆赫频率迁移项目工程总承包（EPC）招标工作。据悉，此次招标确定迁移项目总承包商后，将开始对全国范围内广播电视发射台站的现有发射机系统及天馈线系统进行改造，共涉及台站 6026 座，涉及频道 12350 个，预算金额 18 亿元。项目总工期约为一年，具体计划根据广电 5G 700MHz 网络建设进度和“边建设、边运营”需要作出科学安排。

由于中国广电手握 700Mhz 和 4.9GHz 两个频段发展 5G，但目前 4.9GHz 频段相关产业链还不是很成熟。因此只能暂时集中在 700Mhz 上发展 5G。而 700MHz 频段又被称为“黄金频段”，

2020 年，中国广电 700MHz 频段提案获得 3GPP 采纳列入 5G 国际标准，成为全球首个 5G 低频段（Sub-1GHz）大带宽 5G 国际标准。

5G 广播或能让广电 5G“出圈”

此时的中国联通和中国电信已经共建共享了全球首个规模最大的 5G 网络。截至目前，双方累计建设开通 5G 基站超过 40 万个，节省建设资金超过 1000 亿。

根据 5 月份数据显示：中国移动 5G 套餐用户已经达到 2.2195 亿户、中国电信 1.2449 亿户、中国联通 1.0609 亿户。而广电 192 号段迟迟未商用。

因此，在 5G 版图上如何争得一席之地，广电还需有些特色，而 5G 广播业务就是中国广电的特色，这也是 5G 差异化发展的关键所在，更是推动广电 5G“出圈”的利器。

按照计划广电与移动要共建共享 5G 网络，2022 年上半年计划开通 48 万座，并全面支持 5G 广播业务。中国广播电视网络有限公司副总经理曾庆军曾表示，在今年建设的 40 多万座 700MHz 基站中，也会同步建设 5G 广播功能，同时广电的 3000 个广播电视发射塔也会同步建设 5G 广播业务。

众所周知，过去广电的应急广播更多的是在电视机和收音机上来呈现。如今有了 5G 的加持，就不一样了。据了解，5G NR 广播基于 700MHz 5G 基站，终端可以同时接收在相同无线资源下传输的 5G 广播信号，并且用户数量不受限制；能适配各类型 5G 标准通用终端，且能在 5G 通用终端上深度连续覆盖各种场景；由于其也支持 Free-to-Air 和无 SIM 卡模式（即使无 SIM 卡状态的 5G 手机都能接收），因此能够实现跨运营商的通用 5G 终端接收。

目前，中国广电已经进行了很多次的 5G NR 广播试验测试。例如，与华为公司在北京联合完成 5G NR 广播业务的移动性测试，为 5G NR 广播迈向商用奠定坚实基础。

另外，中国广电也在开发测试具备 5G 广播业务的 App，其涵盖了丰富的视频资源，涉及如直播频道、VR 视频、360 度全场景视频、互动视频等，特别是其支持免流量观看直播频道节目，能为用户带来更好的视频体验。