小米笔记本 Pro X 15 OLED 发布：11 代英特尔酷睿处理器 + RTX 3050 Ti 光追独显，首发价 7999 元起

IT之家 6 月 30 日消息 小米今天正式发布了小米笔记本 Pro X 15 OLED，搭载 RTX 3050 Ti 光追独显、11 代英特尔酷睿高性能 H35 移动处理器，首发价 7999 元起，现已开启全渠道预售。

小米笔记本 Pro X 15 采用了 15.6 英寸 3.5K E4 OLED 全面屏，超窄边框设计，屏占比达 91%。可接近 0 尼特纯「黑」显示，1ms 疾速响应，1,000,000:1 高对比度，600 nits 峰值亮度，261 PPI，拥有 100% DCI-P3，DeltaE~ 1，出厂前逐台屏幕精准调校，造就专属 ICC 文件，通过 DisplayHDR 500 True Black 高标准认证，通过德国莱茵 TUV 硬件级低蓝光认证和 SGS 低蓝光认证。此外，小米笔记本 Pro X 15 还支持息屏显示，并且优化了动态壁纸。

小米笔记本 Pro X 15 外壳采用 CNC 一体精雕工艺，采用 6 系航空级铝合金、170 号陶瓷喷砂、3 万次转轴测试，薄至约 17.5mm, 轻约 1.9kg。

小米笔记本 Pro X15 采用 11 代英特尔酷睿 i5-11300H/i7-11370H 处理器，该处理器采用了 10nm 工艺，最高睿频 4.8GHz。显卡采用了 GeForce RTX 3050 Ti 光追显卡，支持 PCIe 4.0，采用双风扇双出风设计，全铜材质散热器，采用 LPDDR4x4266MHz 高频双通道内存和 PCIe 高速存储。

接口方面，小米笔记本 Pro X15 拥有 Thunderbolt 4、USB-C、USB-A3.2 Gen2、HDMI 2.1、3.5mm 耳机插孔。其它方面，小米笔记本 Pro X15 支持 WiFi 6,、指纹电源键、四单元扬声器、130W 电源适配器（25 分钟充电达 50%）、小爱同学语音助手、2*2 麦克风阵列、MIUI 等。

售价方面，i5+ RTX 3050 Ti、16GB+ 512GB 版首发价 7999 元，i7+ RTX 3050 Ti、32GB+1TB 首发价 9999 元，6 月 30 日 10 点全渠道预约，7 月 9 日 0 点全渠道首卖。