查理・芒格称爱上了视频会议软件 Zoom，老搭档巴菲特却更喜欢老式电话

6 月 30 日上午消息 伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）公司副董事长查理・芒格（Charlie Munger）透露，他非常喜欢 Zoom。他表示，即使疫情过后、人们的生活恢复正常，这种视频会议软件也将继续蓬勃发展。

芒格在本周二播出的一档特别节目《巴菲特和芒格：智慧的财富（Buffett & Munger: A Wealth of Wisdom）》中接受贝基・奎克（Becky Quick）采访时表示：“我已经爱上了 Zoom，我想 Zoom 还是会继续存在下去的，它为我们的生活带来了很多便利。”

这位 97 岁的投资者表示，他每天至少使用 Zoom 三次，他通过视频电话在澳大利亚完成了一笔交易。

随着全球数百万宅在家中的用户选择这款应用完成视频通话以及实现其他功能，Zoom 已经成为了大赢家。2020 年，随着需求激增，Zoom 公司营收激增，股价飙升了 395%。本月早些时候，Zoom 报告称，在截至 4 月 30 日的这一财季中，该公司销售额增长了 191%。

然而，芒格的长期商业伙伴、伯克希尔首席执行官沃伦・巴菲特（Warren Buffett）对 Zoom 的的态度和芒格完全不同，他说自己仍然更喜欢老式电话。

这位 90 岁的投资者表示：“我只是不喜欢 Zoom。我看不出这有什么好处，尤其是。我使用过一两次 Zoom，整个屏幕上都是人。我只是搞不懂这能带来什么样的好体验。你知道，我宁愿把我的脚放在桌子上，我觉得电话就已经是一个非常令人满意的工具了。”

芒格之所以看好 Zoom，是因为他相信商务出行不太可能再回到新冠疫情大流行以前的水平了。与此同时，芒格表示，疫情后期人们对于办公室的需求将保持在较低水平，因为许多员工可能会倾向于选择在家工作，这种灵活办公制度也将被更多人接受。

“我觉得商务出行不复从前了，越来越多的公司决定每年开一次会议，进行两次面对面谈话，其他的都依靠的是 Zoom，我认为未来这种情况会继续下去。”

“这些发生在办公室的需求变化是（必然的），现在我们来想想这一形式的未来吧，越来越多的人发现他们根本不需要坐在办公室里。”芒格继续补充道，“我认为许多人将会发现并决定，他们一周可以只工作三天，其他的时间都呆在家中。我想什么事情都会发生的，我们再也回不到过去了。”

在第一季度的财务报告中，Zoom 公司确实警告称，随着 2020 年新冠疫情大流行引发的经济扩张已经放缓，该公司未来的经济增长也将放缓。该公司目前预计整个财年收入将增长 50%。