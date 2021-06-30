苹果新增“线上下单，线下取货”服务

IT之家 6 月 30 日消息 苹果现在在官网新增加了一项“线上下单，线下取货”服务，相关服务已在官网有所介绍。

正如字面意思，你可以在网上挑选喜欢的苹果产品并到附近的 Apple Store 零售店提货，“线上下单，线下取货”。

IT之家了解到，美国加拿大等地此前早已支持类似服务，但想来内地的很多小伙伴在购买新品后还要在家苦等数天乃至一个月的快递，也正因此已经有很多用户这种配送方式表示不满了。

当然，你去零售提货之前需要确认自己要买的产品还是否有库存，不过好在这个也可以在网上查询到。