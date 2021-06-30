石头科技最新公开专利透漏玄机，暗示自清洁机器人即将推出

IT之家 6 月 30 日消息 随着消费的升级和人们对于品质生活的追求，一大批智能家居设备应用而生，其中扫地机器人的表现尤为突出，近年来一直备受消费者欢迎和喜爱，已经开始成为很多家庭不可或缺的一部分。各品牌也在不断创新发力，满足消费者日益升级的使用需求，石头科技就是其中的代表。

据国家知识产权局信息显示，石头科技最新公开了一系列自清洁设备专利，其中包括移动平台、升降台、清洁模组、给水模组以及回收模组。

此次公开的自清洁设备专利中，移动平台在操作面上自动沿着目标方向移动，升降台连接移动平台，相对于移动平台上下移动，清洁模组同升降台连接，可清洁操作面。给水模组与移动平台连接，为操作面提供清洁液，回收模组和移动平台连接，作用为回收所述清洁液。值得一提的是，自动清洁设备的清洁模组不仅高度可以升降，而且清洁能力强并能回收污水。

（自清洁设备底部）

具体来看，该设备包含干式清洁组件和湿式清洁组件，干式清洁组件与操作面具有一定干涉的滚刷、风机、尘盒，滚刷将操作面上的垃圾扫起并卷带到吸尘口的前方；风机能将吸尘口外的气体吸入所述尘盒内，经过过滤后的空气通过出风口进入风机；新型尘盒在内部设置滤网，将吸尘口和出风口完全隔离，使灰尘完全密封在集尘腔内，防止了灰尘的二次传播，也防止灰尘聚集在机身内或聚集在入口处。

（尘盒）

湿式清洁组件包括送水机构和回水机构，送水机构用于将清洁液运送到待清洁表面，回水机构用于回收所述待清洁表面上的污浊的清洁液，通过吸水、刮水、运水和抽水等多个结构，充分保证了污水回收效果好，污水回收彻底，并且污水回收通时将污水与污泥分开，便于回收机构清洁，并且能防止污水回收管路堵塞。

（湿式模组）

水箱为双水箱设计，包括清水箱和污水箱，并各自独立且分别设有开口，便于注水或清洁，所述清水箱整体为异形结构且至少有一面与水箱底面相接；新型的水箱中的清水箱采用异型设计，清水箱和污水箱的体积不相等，使得无论清水箱和污水箱液体体积如何变化，都能保证水箱的重心在水箱的中线上，维持清洁设备的稳定。

（双水箱）

由此可见，这台扫地机将同时具备扫拖功能及自清洁功能，也无需人工切换模块，配合石头先进的算法系统，将为市场提供一款更加先进的自清洁扫地机器人。

目前关于石头科技何时推出这款自清洁扫地机器人还不得而知，不妨期待一下。