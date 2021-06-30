屏下手机对碰：曝小米 MIX 4 将搭载高通骁龙 888+，荣耀 Magic 3 同期亮相

IT之家 6 月 30 日消息 高通本周一正式发布了骁龙 888 Plus 5G 移动平台，随后小米、vivo、荣耀、ROG 等尝试发声支持，预计均将首批推出骁龙 888+ 机型。

数码博主 @秃然熊猫 透露，小米方面搭载高通骁龙 888 Plus 的机型即为大家期待已久的小米 MIX 4，巧的是这款小米旗舰与荣耀真旗舰 Magic 3 发布会撞车。这两款机型均为百瓦快充和屏下摄像头机型，均采用曲面屏设计。

关于荣耀 Magic 3 目前知道的信息不多，此前赵明表示 Magic 3 高端旗舰将搭载骁龙 888 并将于今年第三季度发布。但此前数码博主 @数码闲聊站 爆料称荣耀 Magic 已经测试过骁龙 888+ 芯片，或为顶配版。

@秃然熊猫 还表示，荣耀 Magic 3 采用的是京东方的屏下方案，而小米 MIX 4 则是华星光电的 1080p+ 屏下方案，双曲面 AMOLED 屏，预计在 6.67 英寸左右，或将支持高刷新率。

IT之家曾报道，除荣耀和小米外，今年第三季度预计还有中兴（或为 7 月）、三星（或为 8 月）、vivo 等厂商也将推出自家屏下摄像头机型，同台竞争尚不知谁能赢下更多市场。

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