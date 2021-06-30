谷歌和微软放弃长达 6 年“停战协议”

北京时间 6 月 30 日晚间消息，据报道，知情人士称，由于担心遭到监管部门的审查，谷歌和微软已经结束了维持长达 6 年的“停战协议”。

早在 2015 年，谷歌和微软达成一项“停战协议”，结束了双方之间近 20 起专利侵权诉讼。随后，两家公司又承诺在全球范围内不向监管机构投诉对方。

显然，这两家科技巨头的“合作”引发了市场担忧。圣克拉拉大学法学教授埃里克・戈德曼（Eric Goldman）称：“当你看到直接竞争对手在制定私人协议时，总是有点令人费解。微软和谷歌的‘肮脏伎俩’损害了整个行业，包括微软自己。”

但知情人士称，该协议已于今年 4 月中旬到期，而且两家公司已决定不再续签。双方决定让该“停战协议”失效，正值世界各地监管机构加强对科技公司的审查。

当前，许多国家监管机构都在寻求挑战大型科技公司的一些做法，这些做法可能让已经领先的科技公司继续巩固其市场地位，从而阻碍公平的市场竞争。

对于该“停战协议”，微软的一些内部人士认为，与微软相比，谷歌从中受益更大。虽然微软将火力从谷歌身上移开，但谷歌却遭到了全球越来越多监管机构的审查。

相比之下，微软上周成为了继苹果公司之后的第二大科技公司，市值突破 2 万亿美元，但微软几乎并未遭到任何反垄断调查。