苹果成谷歌云存储最大企业客户，今年将为此花费约 3 亿美元

IT之家 6 月 30 日消息 苹果公司大幅增加了其在谷歌云服务上存储的数据量，这表明其存储需求的增长速度已经超过了其自身服务器的处理能力。

一位消息人士告诉外媒 The Information，截至 2021 年 5 月，苹果有望在 2021 年花费约 3 亿美元购买谷歌云存储服务，同比增长约 50%。

仅在 2020 年 11 月，苹果在谷歌服务上存储的用户数据量就增加了约 470PB，使其在谷歌云上的数据总量超过了 8 艾字节（EB，1EB=1024PB）。作为参考，一个艾字节足以记录一个超过 23.7 万年的视频通话。

苹果现在是谷歌云服务的最大企业客户。在谷歌内部，苹果甚至有一个表明其规模的名字：大脚（Bigfoot）。早在 2018 年，苹果公司证实，它使用谷歌来满足用户的数据存储需求。

苹果的数据需求也远远超过了其他谷歌客户。苹果在 11 月增加的 470PB 与谷歌第二大客户 TikTok 母公司字节跳动使用的存储总量基本相同。

苹果似乎也得到了谷歌云存储的巨大优惠。根据谷歌网站上的成本计算器，存储 8 艾字节的数据每月大约需要 2.18 亿美元，如前所述，苹果公司每年只需向谷歌支付约 3 亿美元的费用。

目前还不清楚为什么苹果在谷歌云服务上的存储量有如此大的增长。然而这表明，对苹果来说，要么购买存储比建立新的容量更有成本效益，要么苹果已经迅速成长，以至于其无法及时采购、建立和维护存储数据所需的第一方服务器。

在苹果和字节跳动之后，Spotify 是谷歌的第三大客户，拥有约 460PB 的数据，Twitter 排名第四，拥有 315PB 的数据，Snapchat 排名第三，拥有约 275PB 的数据。

苹果将用户的 iCloud 数据存储在亚马逊网络服务和谷歌的云端。这些数据是由苹果公司加密的，这意味着亚马逊和谷歌都无法获得客户的 iCloud 信息。

尽管 AWS 仍占整个云存储市场的绝大部分份额，但谷歌已经为自己开辟了一片天地。例如，苹果公司使用谷歌云存储的一种形式，称为对象存储，旨在处理音频和视频文件以及文档等数据需求。