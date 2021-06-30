影驰发布 RTX 3080Ti 名人堂系列显卡：最高默频 1815MHz，特挑芯片

IT之家 6 月 30 日消息 继影驰于 2 月 1 日发布 RTX 3090 名人堂系列显卡后，今日又宣布推出 RTX 3080 Ti 名人堂系列显卡，包含 HOF OC LAB Edition、HOF Extreme 和 HOF 三个版本。这款显卡采用 GA102-225 核心，具备 10240 个流处理器、80 个 RT 核心和 320 个 Tensor 核心，性能与 RTX 3090 十分接近。显存配置为 12GB GDDR6X 显存，位宽 384bit。

影驰 RTX 3080 Ti 名人堂系列显卡外观与 3090 版本类似，均采用纯白造型，外壳以及背板具有棱角凸起。显卡均配备三颗风扇，提供 3 个 8-pin 供电口。

散热方面，显卡三颗风扇的直径分别为 102mm、90mm、102mm，散热器具备 6 根 8mm 直径热管，并配备均热板。显卡散热能力可以保证 400W 以上的稳定性能发挥。

影驰该 RTX 3080 Ti 名人堂旗舰型号为 HOF OC LAB Edition，这款显卡的 GPU 芯片经过特挑，全部采用 Bin 1 或以上等级的产品。显卡配备 14+6+4 合共 24 相豪华供电，出厂默认超频，TGP 功耗 400W，峰值 450W，远超 RTX 3080 Ti 公版的 350W。该显卡出厂核心频率 1815MHz，同时具备超频潜力，可以突破 2GHz。

▲ GPU、显存同时超频的性能表现

影驰工程师表示，这块 RTX 3080Ti HOF OC LAB Edition 显卡吸收了设计 3090 版的经验，显存部分进一步加以改良，预计显存超频能力将比常规版本更加出色。

IT之家了解到，影驰该系列 HOF Extreme 和 HOF 两款的散热配置将与旗舰型号类似，但是默认频率、超频潜力会下降。GeForce RTX 3080Ti 名人堂系列将会暂定于本月底开始于各大电商及渠道发售。