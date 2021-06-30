小米相机团队：将改善 11 Ultra、10s 相机卡顿等问题，将加入快门震动反馈

IT之家 6 月 30 日消息 今晚 8 至 9 点，小米社区举办负责人在线活动，邀请到了相机部副总经理汪轩然、画质设计和验收负责人李蔷以及相机软件负责人李国盛在线互动，回应网友们反馈的问题和建议。

在今晚的互动中，有用户反馈小米 11 Ultra 存在卡顿的问题，官方表示某些场景下预览卡顿的问题，MIUI 12.5.9 稳定版已经修复，目前已经推送。针对小米 10s 相机算法问题，汪轩然也表示因为 10s 的光圈和传感器尺寸都比较大，所以整体景深较浅，如果被摄物体距离比较近，是会出现类似的光学虚化效果。

此外，他还表示这颗一亿像素的 HMX 传感器，优势是在光线充足时解析比较强，但很难兼顾低光照环境。白平衡和其它系列相关的色彩问题，还在持续优化中。

针对用户反馈小米 11 Pro 变焦或长焦下拍摄速度很慢的问题，官方表示由于目前选用了更清晰的画质方案，因此画面处理需要一段时间，性能画质兼具的方案还在开发中。此外，1x 界面下触发 HDR 速度慢的问题，内部正在调研方案，优化好了会更新。

对于用户反映小米 10 的调色问题，李蔷表示认可用户关于所见即所得的偏好，在调校上也追求这一点。目前在一些场景处理不好，后续会加快优化进度，努力提高相机的画质体验。汪轩然表示，小米画质团队对于锐化过度导致的伪像白边是零容忍的，对比其它厂商，锐化程度应该是调得最轻的。

IT之家了解到，关于相机某些功能的独占问题，小米表示研发团队的本意是不会故意做功能独占的，但是不同手机平台、器件、性能存在差异，所以一些功能的推广需要一些时间，后续会支持其它机型。此外，用户反映专业视频拍摄希望增加饱和度、对比度、锐化调节功能，李蔷表示建议已经收到，后续会持续优化满足专业拍摄需求。

除此之外，官方表示针对一些安静场合的拍照，会加入按下快门后的振动反馈功能，但要保证抖动不会影响到拍摄。

此外，官方还提示小米手机的证件照拍摄功能入口在“相册”App 中的“推荐”栏目，此外还包括拼图、照片电影、魔法抠图等功能。