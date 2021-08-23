百度智能云新人首购优惠，59 元秒杀 1 核 1G 云服务器一年

IT之家 8 月 23 日消息 百度智能云现已开启了 2021 年普惠上云节活动，新用户上云 1 元起。

百度智能云服务器可选的型号有很多，例如新用户可以 59 元/年的价格秒杀云服务器计算型 ic3 云服务器一年，可满足测试等基础业务需求。据悉，每人限购两台，这一价格相比原价 1008 元的价格达到了 0.7 折。

此外，用户还可用 95 元/年的价格秒杀 1 核 2G 云服务器计算型 c3，相比前者升级到了 1 核 2G 处理器 i 以及 2M 带宽，同样拥有 40G 系统盘，时长为 1 年，适用于基础计算需求场景。

同时，新用户还可以 340 元秒杀 1 年 2 核 4G 云服务器计算型 c3，支持 2M 带宽，适用于较高计算需求场景。2 核 8G 云服务器通用型 g3、智能门户 AIPage 基础版、Elasticsearch 等也开启了促销活动。

IT之家了解到，百度智能云还推出了 AI 产品新人体验区，轻量应用服务器-标准型、云虚拟主机、AIPage 基础版、人脸离线识别 SDK、用文字识别（标准版）、文字识别等也开启了促销活动。

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