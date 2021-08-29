《麻布仔大冒险》国行版登陆索尼 PS5：359 元，3D 音效/触觉反馈

IT之家 8 月 29 日消息 根据索尼官方消息，休闲游戏《麻布仔大冒险》已经成功登陆国行 PS5。这款游戏仅有 PS4 版本在售，官方表示，已有 PS4 版的用户可以免费获得 PS5 数字版，新用户购买需要花费 359 元，数字豪华版售价 499 元。

《麻布仔大冒险》是前作《小小大星球》的衍生作品，拥有动画效果的 3D 画面。玩家需要操控小小的“麻布仔”主角进行闯关。官方介绍如下：

在《麻布仔大冒险》游戏之中，你将在一个风格独特、手工勾勒的世界中通过高度沉浸和富有表达力的操作，来应对惊心动魄、不可预测的挑战。你将不断掌握麻布仔多样而帅气的招式，去面对各种危险处境，迎接各式挑战，凶猛的敌人与措手不及的意外，“危机四伏”的游戏关卡等你去挑战。麻布仔隆重回归，这里充满了新鲜与动感，还有强大道具，助你在令人鼓舞的有趣 3D 冒险中发现一个熟悉又陌生的新世界。

IT之家了解到，《麻布仔大冒险》在支持的设备下，可以开启 3D 音效。游戏具有触觉反馈功能，角色在柔软的绒线地板或平台上奔跑时，触觉技术可模拟麻布仔脚下的材质变化。这款游戏可以离线运行，同时支持在线联机游玩，游戏同时还有实体光盘版在售。

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