小米大李回应内测申请问题：目前通过机制仍是先到先得

IT之家 8 月 29 日消息 小米社区 3.0 发布后，带来了全新的界面，会员中心、服务中心等进行了全新改版，同时内测申请机制也进行了调整。关于近期内测中心难以申请的问题，小米大李在社区发帖，回复网友疑问，对 MIUI 内测机制进行解释。

他表示，其实目前内测中心的通过机制，到目前为止一直没有调整，还是老方式就是先到先得。由于名额有限，因此出现了内测分低的比内测分高的用户先通过的情况。针对这种情况，大李表示内部已经开始考虑调整内测中心的通过规则了，目的是让更多发烧友更好的进入。

IT之家了解到，目前小米 MIUI 系统分为开发版内测、开发版公测、稳定版内测、稳定正式版这几种。大李表示，小米的“公测版”，定义和其它品牌的公开测试不同，实际上这一版本的系统，体系、研发模式、流程都有不同。

有用户提出“公测直接通过，内测才需要申请”。对此，大李表示：“公测版是否能彻底开放，这个不是社区平台自己定的，这个涉及到整个研发体系，不是说社区把入口打开了，人们就能进来了，得后端要接收才行。所以并不是一件小事情。”长远来看，小米对这个话题内部开过非常多的讨论，正逐步推进这个事情。

小米大李还表示，MIUI 公测版的名额将继续增加，尽量多一些。