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广汽埃安三款 AION 限量改装车亮相成都车展

2021/8/29 13:27:37 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 8 月 29 日消息 第二十四届成都国际车展今日召开，广汽埃安旗下 AION 家族电动汽车亮相车展。根据官方消息，本届车展广汽埃安带来了三款限量改装车，分别为：AION Y 爱琴海敞篷版、AION Y 赛博电竞版和 AION LX 四座商务版。

AION Y 爱琴海敞篷版的改装灵感来源于旅游胜地希腊爱琴海。这款车采用了蓝白主色调，年轻有活力。该车采用了敞篷车的造型设计，凸显了年轻消费者对悠闲生活的向往。

AION Y 赛博电竞版的设计灵感来源于游戏《赛博朋克 2077》。该车具有亮银色车漆，使用了粉红色与蓝色条纹点缀，风格类似科幻游戏中的车型。

IT之家了解到，本次亮相的改装车还有 AION LX 冰川蓝四座商务版。这款车是由车主自行改装的，为了满足商务接待的需求。该车后排空间改为两个豪华的独立环抱座椅，小腿部分有可升起的支撑板。此外，车内改装为阿尔派豪华音响。

IT之家了解到，广汽埃安 AION Y 售价 10.46 万元起，该车续航 410-600 公里，电动机功率有 70kW 和 135kW 可选，配备磷酸铁锂电池。AION LX 属于中型 SUV，售价 22.96 万元起。这款车最高可搭载 300kW 电动机，百公里加速 3.9 秒，同时续航可达 650km。

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