309 元！罗技 MX Master 2S 无线鼠标探底新低

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此价很难遇，一乖个人感觉除非罗技发布 Master 4 ，不然此价大概率在双 11 前都是探底价。

外观方面，继承了上一代精湛的人体工学设计和设计美感，仔细观察区别在于 Logitech 的 LOGO 蚀刻文字换为 Logi。两款鼠标在外观上都没有进行太大的调整，硬件参数上都有了非常明显的提升，传感器从 1000DPI 升至 4000DPI，续航时间从此前的 40 天提升至 70 天，为用户提供了更快和更流畅更精准的追踪体验。

MX Master 2S 最大亮点是新增了“Logitech Flow”功能，用户无需通过物理按键即可智能识别多平台切换，比之前在底部按键控制切换更方便，用户可在 Windows/Mac 系统上安装 Logitech Flow 软件，能够让用户在两台 Mac 和 Win 上进行无缝移动切换，当鼠标移出其中一台显示器，那么它就会认定你要进行跨屏操作，光标会自动出现在另外一台设备上。

当然，前提是两台电脑需要在相同的网络环境（Wi-Fi）下工作，对于经常在 Mac 和 Win 平台间经常进行文本交换办公的用户很有用。

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