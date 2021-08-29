袁隆平禾下乘凉梦成真：我国 2 米高“巨型稻”试种成功

IT之家 8 月 29 日消息 相信大家大多都听过袁隆平禾下乘凉梦的故事，“我做了一个梦，梦见我那个水稻长得比高粱还高，穗子比扫帚还长。我跟我的同事就坐在那个稻穗下乘凉……”

为了实现这个梦想，袁隆平一辈子只做一件事 —— 用六十年的时间研究、应用、推广杂交水稻技术，让中国十几亿人口能吃饱饭，被称为东方“稻神”。

据央视等报道，“巨型稻”现于重庆试种成功，其高度是常规稻的 2 倍，预计亩产 1600 斤以上，且口感上佳。明年开始，该品种水稻将在大足区大面积推广，并参与到稻鱼共生的项目。

IT之家了解到，常规水稻高度一般在 1 米左右，普通高粱约为 1~3 米，而这种“巨型稻”可达两米多高，人可在其下行走乘凉。所以现在我们终于可以说，袁隆平爷爷的禾下乘凉梦成真了。

据官方介绍，“巨型稻”不仅有粗壮挺拔的稻秆，而且能为当地的水产和哺乳动物遮阴，并提供最佳栖息场所。此外，“巨型稻”所在的稻田还可以蓄较深的水，通过“稻鱼共生”项目帮农民增产增收。

值得一提的是，这种巨型稻早在五六年前就已经有了雏形，甚至 2018 年就已经在江津区的现代农业气象试验站中试种，而袁隆平每年也会参与其评审和指导，对取得的成果也给予过高度赞赏。

这种水稻在如今的重庆市大足区拾万镇长虹村长势良好，共育有 15 亩巨型稻。据称，“巨型稻”在今年 4 月育苗、5 月插秧（袁隆平 5 月 22 日逝世），这类稻种平均高度达 1.8 米，最高可达 2.25 米，理论上亩产 1000 公斤以上。