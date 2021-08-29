索尼新批次 PS5 散热器疑似缩水：温度小幅上升，噪音更小

IT之家 8 月 29 日消息 据外媒 Neowin 消息，今日海外数码博主 Austin Evans 在 YouTube 发表了一段视频，对两个批次的索尼 PS5 数字版游戏主机进行拆解。结果发现，型号为“CFI-1100B 01”重量比旧版本轻了 300g，同时内部散热器也有缩水。目前已知，新版 PS5 已经在日本和澳大利亚地区销售。

两名数码博主拍摄视频的起初目的是比较不同版本 PS5 的性能，由于二者重量差异较大，因此萌生了拆解的想法。从图中看出，新版 PS5 的散热器明显小于旧版，金属壳底部也少了大面积铜片。

具体来看，旧版散热器拥有 6 根热管，十分粗壮，而新版散热器尽管依旧有 6 根热管，但是直径要细很多，散热鳍片的面积也大幅减少。

实测结果表明，旧版 PS5 散热器温度为 52℃，而新版为 55 摄氏度℃。

外媒表示，新版 PS5 尽管温度有小幅上升，但是其散热风扇的噪声也有减小，下图可以看出两个版本的风扇不同。

为了进一步对比，数码博主在拆解过程中还发现，新版 PS5 底部螺丝有了变化，PCB 版的油漆变深。

从下图可以看出，PS5“CFI-1100B 01”型号，在天线数量上也有缩水，顶部去除了铜箔以及两根天线。

IT之家了解到，索尼此前在公布财报时曾表示，Play Station 5 游戏主机没有利润，因此成本压力十分大。由于目前全球缺芯状况没有缓解，芯片成品以及代工价格 2021 年起均有了不小的增长，因此可以预计索尼是迫于成本压力而对硬件进行缩水。新批次的 PS5 噪声更低，温度略高 3℃，目前尚没有证据表明这一版本游戏性能有所降低。