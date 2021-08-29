国产 Linux 发行版再添新成员，CutefishOS 系统简单体验

IT之家 8 月 29 日消息 随着众多开发者的加入，现代化且功能强大的 Linux 发行版不断涌现。感谢IT之家网友热心线索投递，现在国产 Linux 发行版再多一员大将，其名为 CutefishOS，它在 Ubuntu 上提供了桌面环境，在国外 Linux 开源社区相当受欢迎。

CuteFishOS 的目标是“做更好的桌面操作系统”。为此，开发者使用 KDE 框架、Qt 和 KDE Plasma 5 构建一个新的桌面环境（'CuteFishDE'），似乎还借鉴了深度操作系统（DDE）、MATE 和 JingOS。

据官网介绍，这是一款简洁、美观、实用的桌面系统，目标是为用户提供舒适的界面与优秀的用户体验，能够满足各种场景下的使用需求。

Cutefish 桌面程序已在 ArchLinux 和 Manjaro 中上线，目前最新版本为 0.4 版，仅提供用于测试和开发目的的下载版，而日常使用的桌面环境正在积极开发中。

据悉，目前该项目已被翻译成 40 多种语言，并已经在 GitHub 上开源（安装需要 20 GB 的可用空间和至少 2 GB 的 RAM）。

官网：https://cn.cutefishos.com/

下载：https://cutefish-ubuntu.github.io/download/

CuteFish 桌面包括一些原生的 CuteFish 应用程序，例如文件管理器、计算器、终端和设置中心，尽管与 Dolphin 或 Index 相比仍处于早期 。

CuteFish 的桌面本身包括一个桌面 Dock（可以向左或向右移动）、一个基本状态栏（带有全局菜单），以及一个全屏（可搜索）应用程序启动器以及会话和锁定屏幕。

控制中心采用 iOS 风格，支持快速调节 Wi-Fi、音量、MPRIS 控件和黑暗模式等，不过当前版本似乎没有日历，因此单击时间/日期没有任何反应。

CuteFishOS 设置应用运行良好，大多数用户能想到的基本 UI 功能都存在且可用，包括网络、壁纸、分辨率和方向设置、鼠标/触摸板控制、电源配置等等。

与普通 Kubuntu 的一个显着区别是，CuteFish OS 拥有两个安装管理器：apt 和 tap。前者为 Ubuntu 底层的基础，后者则是一个定制管理器，用于处理 CuteFish 桌面环境（和相关应用程序）的更新（这些更新以“持续发布”的方式定期发布）。

下面为IT之家网友 @公子向北走 带来的部分功能体验：

桌面的整体布局与 macOS 非常相似，大量使用了模糊背景的设计，让视觉效果更加丰富。

系统预装有谷歌浏览器、文件管理、设置、终端、计算器等常用的应用程序。相比传统的桌面操作系统，CutefishOS 参考了大量优秀的移动端设计，让交互与视觉更加有活力，非常有趣。该系统有一组自己的应用程序，能够保证整体设计语言达到统一。

目前版本基本能够满足办公需求，比如 WPS、网易云音乐、搜狗输入法、网盘、QQ 音乐等都可以找到。

当然，系统生态构建过程并不简单，不过为了帮助国产操作系统优化生态圈，部分企业也开始用国产操作系统替代 Windows，我们相信肯定会有越来越多的精品软件登录 Linux 平台。