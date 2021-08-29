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分析师称 Apple Watch S6 是“迄今为止全球最受欢迎的智能手表”

2021/8/29 16:37:29 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 8 月 29 日消息 一份最新的报告显示，2021 年第二季度全球智能手表出货量同比增长 47%，其中苹果 Apple Watch 领先，Series 6 成为最受欢迎的智能手表型号。

根据 Strategy Analytics 的最新研究，全球智能手表的出货量在 2021 年第二季度增长了 47% 达 1800 万部，其中苹果 Apple Watch 手表以 52% 的份额领跑。

Strategy Analytics 执行董事尼尔・莫斯顿 (Neil Mawston) 估计，2021 年第二季度，苹果手表的全球出货量为 950 万部，比 2020 年第二季度的 650 万部增长了大约 46%。

“苹果仍占有一半的市场份额，并将竞争对手拒之门外。Apple Watch Series  6 目前是世界上最受欢迎的智能手表，因为它融合了时尚的外观设计、小屏的易用性，以及不断增长的健康和健身 App。”

IT之家了解到，由于疫情影响，苹果去年 9 月并未如期更新 iPhone 而是推出了 Apple Watch Series 6 等产品，S6 配备了全新的 S6 芯片、更亮的屏幕，支持息屏显示，还带来了血氧检测支持，预计 S7 将在下个月发布。

值得一提的是，三星似乎仅占 10% 的市场份额，但莫斯顿认为，“在今年剩余时间里，它的前景非常好。”尤其是与谷歌合作的 Galaxy Watch 4 可以比以往任何时候都更好地跟踪用户健康状况。”

此外，Strategy Analytics 还证实了 Apple Watch Series 7 将具有更大的显示屏，并且表示它“备受期待”。

此前有传言称，Apple Watch Series 7 将在未来几周内与新款 iPhone 13 一同亮相。采用全新设计、更大的显示屏等。

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关键词：苹果手表智能

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