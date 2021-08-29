玛莎拉蒂首款混动 SUV 新 Levante GT 锋芒版正式上市：百公里加速 6 秒，售价 80.98 万元

IT之家 8 月 29 日消息 据玛莎拉蒂中国官方公众号，在 2021 成都国际车展上，超豪华汽车品牌玛莎拉蒂宣布新 Levante GT 锋芒版正式上市，该车型是玛莎拉蒂首款混动 SUV，定价为 80.98 万元。

据介绍，在外观方面，新 Levante GT 锋芒版继承了玛莎拉蒂家族标志性的设计语言，混动家族标志性的“电光蓝”使玛莎拉蒂独特的“鲨鱼腮”、制动卡钳和 C 柱徽标更具个性。车体内部座椅上的刺绣缝线，也使用同样的“电光蓝”元素。“鲨鱼鳃”上方还镶嵌了 GT 徽标。

在动力方面，玛莎拉蒂为新 Levante GT 锋芒版开发出创新的 2.0 升 4 缸涡轮发动机与 48 伏轻度混合动力系统，其座驾在减速和制动时可回收能量；还有先进的 eBooster 超级电动增压器与涡轮增压器协同工作，以提升发动机在低转速下的动力输出；优秀的重量分配及后置电池不仅未牺牲装载能力，还实现了更佳的前后配重比，使其操控更加简单。

新 Levante GT 锋芒版配备 Q4 智能四轮驱动系统，最大功率可达 330 马力，在 2250 转速下即可爆发出 450 牛・米的最大扭矩，最高时速 240 公里/小时，百公里加速仅需 6 秒。

IT之家了解到，除了新 Levante GT 锋芒版车型外，玛莎拉蒂还同步推出全球限量 50 台的新 Levante GT 锋芒版首发车型，该限量版车型采用独特的热情橙涂装，配备 Nerissimo 曜黑套件，车辆内部的中央扶手区域将嵌入一块镌刻“One of 50”的专属铭牌。

玛莎拉蒂新 Levante GT 锋芒版的售价为 80.98 万元，限量 50 台的新 Levante GT 锋芒版首发车型的售价为 92.88 万元。