华为鸿蒙 Harmony OS 2 升级用户超 7000 万，距离破亿再进一步

IT之家 8 月 29 日消息 华为 Harmony OS 2 升级用户现已突破 7000 万，距离一亿大关不再遥远。大部分网友认为，年内破亿没问题。

今年 7 月 29 日的华为发布会上，余承东表示华为 HarmonyOS 2.0 用户已超 4000 万，是一个里程碑式的纪录，平均每秒就有 8 个用户升级。

华为鸿蒙系统的升级用户截至 8 月 6 日已经超过 5000 万。不到一个月的时间，华为 HarmonyOS 2.0 用户再增长 2000 万人，这速度不可谓不惊人。

IT之家了解到，目前全球操作系统在 PC 操作系统领域中微软和苹果仍占主要位置，而手机操作系统领域则是苹果和谷歌瓜分了全球大部分的市场。

央视援引业内人士观点表示，现在开发新操作系统的关键，主要是建立操作系统的生态系统。能否进入良性循环，是一个操作系统能否真正拥有市场生命力的核心因素。

他认为，面对鸿蒙系统如此猛烈的发展势头，华为将此前年底达到 3 亿台设备升级的目标提高到了 4 亿台。鸿蒙操作系统的诞生，不仅是为了应对其他系统的挑战，更是面向万物互联的时代。

据介绍，华为 HarmonyOS 2 支持上百款机型的升级，在不久的将来，华为 Mate 9、P10 等机型也将陆续开放升级。

IT之家了解到，华为新一代的智能终端操作系统 HarmonyOS 2 升级开启仅一周，升级用户数破千万；历时一个多月，升级用户数便突破 3000 万。

随着升级人数突破 7000 万，官方还特意收集了部分用户的体验感受，大部分网友认为华为 HarmonyOS 2 纯净且安全，日常使用更加流畅，续航时间也更长。

目前华为 HarmonyOS 2 升级适配进度如下：