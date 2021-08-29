三年之期已到，LPL 第二支 S11 队伍诞生：EDG 重返《英雄联盟》夏决舞台

IT之家 8 月 29 日消息 在今日举行的《英雄联盟》LPL 赛区夏季赛半决赛中，EDG 战队发挥极好，3:0 赢下老对手 WE 战队进入夏季总决赛。

EDG 夏季赛决赛的对手 FPX 战队状态也是相当火热，双方成功会师决赛。不过 FPX 战队在常规赛最后一场中也是对阵 EDG 战队，并且由 FPX 战队拿下胜利。

IT之家了解到，这也是时隔三年，EDG 电子竞技俱乐部再一次进入夏季赛决赛舞台，并锁定 LPL 第二张通往 2021 全球总决赛的门票（夺冠 1 号种子、失败 2 号种子）！这也是上单选手 Flandre 第一次进入世界赛舞台。

在今日的比赛中，第一场中，9 分钟 EDG Scout 击杀对方辅助拿下先锋并打出 1 换 3；22 分钟，EDG 在对方野区抓单，获得击杀；30 分钟，WE 中单在带线时，被 EDG 击杀；34 分钟，EDG 攻上对方高地，打出 2 换 2；36 分钟，EDG 在小龙坑击杀 WE 两人，一路推上高地，赢下比赛。

第二场比赛中，EDG 2 分半在野区埋伏击杀对方打野，拿下一血；6 分钟，WE 到下路越塔被打出 2 换 2；8 分钟，EDG 中野联动，击杀 WE 中单；21 分钟，EDG 反复 poke，击杀对方上单；22 分钟，EDG Meiko 果断控制对方中单并击杀；33 分钟，EDG 一路 poke 对方，打出团灭，攻上高地，赢下比赛，拿到赛点。

最后一场中，EDG 6 分半中上野联动击杀对方两人，拿下一血； 13 分半，EDG Scout 来到上路 gank 并击杀对方上单，拿下一塔；29 分钟，双方在小龙爆发团战，WE 被团灭；33 分钟，双方在中路来回拉扯，EDG 主动开团击杀对方四人，拿下大龙；40 分钟，EDG 攻上对方高地，团灭 WE，一波赢下比赛。