消息称 realme Pad 将采用 Helio G80 芯片

IT之家 8 月 29 日消息 realme 真我首款平板电脑预计将会在近期发布，但目前官方仍没有透露太多关于这款产品的消息。

从此前的渲染图来看，这款产品将提供暗灰色、银色两个版本，采用直边框设计，还有望支持手写笔。平板侧边框具有一条分割线，穿过摄像头以及背部进行点缀。这种设计很好地将边框分割线进行美化。

爆料者 @Oneleaks 表示，该平板屏幕尺寸为 10.4 英寸，机身尺寸 246.1 x 155.8 x 6.8mm，十分轻薄。平板前后均具备单摄像头，但是后摄凸起比较明显，四周具有圆形的镭射状台阶凸起。

realme Pad 实拍图此前已经被曝光，早些时候有消息称该机会搭载高通骁龙 768G 处理器，内置 7100mAh 电池，现 YouTuber @Sahil Karul 表示，realme Pad 将配备联发科 Helio G80 芯片。

IT之家了解到，联发科曦力 G80 发布于去年 2 月，搭载于 Redmi 9、华为 Y9a 等产品。若消息为真，预计 realme Pad 售价将会比竞争对品低得多。当然，G80 版本也可能是最低配的型号，也可能是海外型号。

realme Pad 预计将会与其 TWS 耳机、可穿戴智能设备等一同发布。