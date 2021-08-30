“梗王”马斯克发布星球大战 Meme 热图，迪士尼执行董事前来互动

新浪科技讯 北京时间 8 月 30 日早间消息，据报道，美国电动车制造商特斯拉公司的掌门人埃隆・马斯克（Elon Musk）是一个多面性的名人，他拥有远见卓识，又是一个务实工程师，某些时候还是个过度乐观犯错误的乐观主义者。除此之外，在推特网站上保持活跃的马斯克，还是个互联网模因（Meme，快速流行的互联网文化、段子、梗、热图等）的狂热粉丝。

在推特上，马斯克会时常谈论各种旗下项目，比如 SpaceX 的星际飞船，以及特斯拉公司的“完全自动驾驶技术”，而在其中，马斯克时常会发布热门梗图，有时候是作为社交媒体上的评论表态，有时候则仅仅是为了好玩有趣。

上周末，马斯克再次发布模因热图。他在推特上和粉丝们谈论了特斯拉电动车即将发布的新系统功能，另外还评论了民营太空领域竞争对手贝索斯（亚马逊掌门人）对于美国宇航局提出的诉讼。随后，马斯克贴出了一张来自于星球大战“帝国冲锋队”概念的模因热图，这个热图引发了推特粉丝的热捧，短短几个小时之内就获得了 6.8 万个点赞。

马斯克的星球大战热图引发了一位不寻常推特用户的注意，那就是美国迪士尼公司执行董事长罗伯特・英格尔（Robert Iger）。迪士尼目前拥有星球大战系列电影的所有知识产权，这些电影仍然是极具影响力的强势 IP，不可否认的是，星球大战 IP 到今天依然如此巨大的影响力，也源自于迪士尼公司在好莱坞和美国流行文化中的地位。

有趣的是，特斯拉公司最近给电动车推出了一个新功能，可能会引发英格尔的兴趣。在上个月推送的 2021.24 系统软件升级中，特斯拉开始支持通过“特斯拉剧场”功能访问“迪士尼 +”网络视频服务。这一功能获得了特斯拉车主们的广泛好评，尤其是那些需要带着孩子进行长途旅行的车主。

过去，特斯拉曾经给车主们带来来自一些经典科幻电影的“复活节彩蛋”，其中包括《回到未来》和《太空炮弹》，不过迄今为止，该公司尚未推出源自星球大战电影的复活节彩蛋。

在 Model S 和 Model X 两款豪华车中，特斯拉推出了全新动力模式“Ludicrous Mode”，代表这两款模式的动画标志其实上酷似于星球大战电影中“千年隼号”宇宙飞船的曲速驱动器。因此，未来如果特斯拉公司推出源自星球大战电影的复活节彩蛋，其实不会太令人意外。

在美国科技公司的首席执行官中，马斯克有些特立独行，经常在网络上搞笑，甚至经常在线上或者线下拿自己开玩笑。比如今年年初，马斯克担任了美国知名戏剧节目《周六夜现场》的联合主持人，并亲自参加了该节目多个滑稽短剧的表演。在这个节目的一个担任脱口秀节目中，马斯克还透露自己有“亚斯伯格症候群”（即没有智能障碍的自闭症）。