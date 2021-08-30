特斯拉 Model 3 在美国撞上停泊的警车，车主称当时正使用 Autopilot 驾驶辅助系统

IT之家 8 月 30 日消息 据 CNBC 报道，一辆 2019 年特斯拉 Model 3 于美国东部时间周六早上 5 点左右在佛罗里达州奥兰多与一辆警车和一辆奔驰 SUV 相撞，特斯拉车主告诉警察，她当时正在使用特斯拉的高级驾驶辅助系统 Autopilot。

据悉，该事件没有造成人员伤亡的报告。

对此次车祸原因的调查尚未完成，特斯拉的 Autopilot 系统是否导致或促成了这一事件，还有待确定。

根据佛罗里达州公路巡警（FHP）的一份声明，在事件发生时，一名警察停下来帮助一名司机，该司机的 2012 年奔驰 GLK 350 在奥兰多的 4 号州际公路（I-4）边上被撞坏，但一辆特斯拉 Model 3 撞上该警车，所幸被撞前该警员已经从警车里出来。

特斯拉的右前方撞上了警车的左侧，然后又撞上了奔驰 SUV。

根据发给 CNBC 的声明，警方正在通知特斯拉和美国国家公路交通和安全管理局这一事件。特斯拉没有立即回应评论请求。

IT之家了解到，这起车祸发生在美国有关部门对特斯拉的高级驾驶辅助系统进行审查之际。美国国家公路交通和安全管理局对特斯拉的自动驾驶功能进行了调查，因为该部门确定在过去几年中，特斯拉与急救车辆发生的一连串碰撞中使用了该系统，导致了 17 人受伤和 1 人死亡。

该调查被披露后，两位民主党参议员，康涅狄格州的理查德-布卢门撒尔和马萨诸塞州的埃德-马基，要求联邦贸易委员会调查特斯拉围绕其自动驾驶和完全自动驾驶功能的说法。

Autopilot 和 FSD 都要求司机在驾驶过程中始终保持注意力，它们并不能使特斯拉汽车实现完全自动驾驶。