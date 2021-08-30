FF 获法国巴黎银行能源转型基金投资 4000 万美金

IT之家 8 月 30 日消息 Faraday Future (简称 FF) 提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件显示，法国巴黎银行能源转型基金代表法国巴黎资产管理公司向 FF 投资 4000 万美元。

据悉，法国巴黎银行能源转型基金是 FF 上市 PIPE 投资者之一。目前，法国巴黎资产管理旗下所管理资产达 4450 亿欧元，是国际大型金融机构法国巴黎银行旗下的投资管理业务，名列全球前 30 大的基金公司。

法拉第未来上周宣布，毕福康博士驾驶其极智科技奢华电动车 FF 91 于当地时间 8 月 23 日穿越历史悠久的美国 66 号公路完成了 3653 公里的长距离道路测试，官方表示，在未来的几个月里，FF 将生产更多的 FF 91 预量产车，以进行进一步的测试、车辆研发和升级，并为 2022 年的交付做好最后准备。

IT之家了解到，北京时间 7 月 22 日晚，FF 宣布正式完成了与 Property Solutions Acquisition Corp. (简称“PSAC”) 的合并交易，通过反向收购的方式成功登陆纳斯达克美股市场，股票代码为“FFIE”。

7 月 23 日，贾跃亭罕见在微博高调宣传旗下首款车型 FF 91，并表示：“FF 91 是目前世界上唯一在产品和技术定位上高出特斯拉 Model X 及 S Plaid 一个档次的智能电动车，拥有无敌产品力。FF 91 不仅是一台高性能 EV，也是全能车、超级汽车机器人，以及第三互联网生活空间。”