淘宝换新 slogan：太好逛了吧

IT之家 8 月 30 日消息 据淘宝官微消息，淘宝换上了新的 slogan，新 slogan 为“太好逛了吧”。



▲ 金晨为淘宝新 slogan 拍的宣传片

不过IT之家搜索发现，这个 slogan 并非是淘宝刚刚更换的，早在 6 月份就有网友发现手机淘宝 App 开屏页面发生变化，之前多个商品图案简化为“太好逛了吧”slogan。

对此有网友表示，“这句话听起来就很李佳琦”，还有网友称“这 slogan 也太简单了吧，我 3 分钟想 10 句”。