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淘宝换新 slogan：太好逛了吧

2021/8/30 10:16:26 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 30 日消息 据淘宝官微消息，淘宝换上了新的 slogan，新 slogan 为“太好逛了吧”。


▲ 金晨为淘宝新 slogan 拍的宣传片

不过IT之家搜索发现，这个 slogan 并非是淘宝刚刚更换的，早在 6 月份就有网友发现手机淘宝 App 开屏页面发生变化，之前多个商品图案简化为“太好逛了吧”slogan。

对此有网友表示，“这句话听起来就很李佳琦”，还有网友称“这 slogan 也太简单了吧，我 3 分钟想 10 句”。

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