用户如果不同意分享实时位置数据，谷歌地图将限制导航功能

IT之家 8 月 30 日消息 外媒 9to5 Google 报道，安卓和 iOS 系统的谷歌地图用户近期看到了新的提示，明确需要允许该应用使用他们众包的“导航数据”。值得注意的是，除非你同意，否则实时转弯导航将无法工作。

这个对话框提供了关于“导航数据如何让地图变得更好”的高级概述，在你点击导航页面的“开始”后出现。

“在你导航的时候，谷歌会收集一些细节，比如 GPS 位置和用户行走的路线。这些数据可能被用来让其他人看到信息，包括实时交通状况和中断情况，并帮助他们找到最快的路线。”

IT之家获悉，地图一直在使用这些位置数据--以及来自你的设备的交通模式和传感器（如气压计）数据--来提供实时信息，谷歌去年 9 月说，全世界每天有超过 10 亿公里的路程是通过该应用程序“驾驶”的。这些“导航数据”使备用路线选择、交通状况和 ETA 以及逐个转弯的导航成为可能。

谷歌现在明确向终端用户说明了最后一项功能的力量，并要求他们同意众包来使用它。这可能与 2021 年 I/O 大会上开始的“我们保护你的隐私”的消息有关。自今年 5 月以来，谷歌 Gmail、Photos 和 Drive 都显示了强调隐私的应用内标语。

如果你不同意--即选择“取消”--贡献你的数据，你将不会得到带有语音反馈的实时转弯导航，例如在 [X] 街左转。相反，用户将只是得到静态列表的分步指示（如右图所示）。“了解更多”链接到一个支持文件。

总的来说，这是一个使用免费的现代地图应用程序的直接要求。谷歌指出，地图导航数据不“与你的谷歌账户或设备相关”。除了将隐性交换明确化之外，事情的运作方式没有任何变化。

预计该同意请求将于周一开始在 iOS 和 Android 手机上推出。