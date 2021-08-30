Omdia 研究机构：2021 年下半年，液晶电视面板价格将大幅下跌

IT之家 8 月 30 日消息 据 Omdia 研究机构报告称，液晶电视面板价格正在急剧下降。一年多以来液晶电视面板价格一直在飙升，但在 2021 年三季度开始出现下降趋势。

2021 下半年面板价格跳水主要是电视厂商之间的竞争所驱动；中国电视厂商与韩国电视厂商的获利率差异扩大，加上双韩电视品牌厂商在供应链的强大的议价能力加速了此波液晶电视面板价格的下跌。然而面板价格快速下跌也非一线电视厂商所乐见，接下来各家电视厂商要如何接招电视显示器价格跳水的风险以及维持一线厂商在过去一年供应链紧张所改变的竞争版图 —— 良币驱逐劣币，电视供应链价值提升的机会 —— 这都将考验电视显示器供应链参与者其营运及竞争策略该如何调整应对，在供应链及电视机前景预测难度加深的情况下，求得永续经营是各个参与者共同的目标与责任。

IT之家获悉，报告称，2021 年 7 月是一个关键的月份。液晶电视面板价格出现逆转，并进行了面板价格谈判。面板价格谈判包括要求 MDF（market development funds）和对一些电视整机厂商的价格保护。这让面板厂商倍感压力，因为电视整机厂商在减少面板三季度需求预测的同时，也迟迟不对第四季度的面板采购订单表态或表示可能大幅降低最初的采购计划。截至 8 月中旬，只有少数电视整机厂商敲定了 7 月份的面板价格。大多数电视整机厂商不愿意在 2021 年三季度末之前最终确定 7 月和 8 月的面板价格。