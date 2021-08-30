隆基股份：2021 年上半年净利润 49.9 亿元，同比增长 21.3%

IT之家 8 月 30 日消息 光伏龙头隆基股份在今日公布 2021 年半年度报告，报告显示，上半年公司实现营业收入 350.98 亿元，同比增长 74.26%；实现归属于上市公司股东净利润 49.93 亿元，同比增长 21.30%。

报告显示，2021 年上半年，隆基股份实现单晶硅片出货量 38.36GW，其中对外销售 18.76GW，同比增长 36.48%，自用 19.60GW；实现单晶组件出货量 17.01GW，其中对外销售 16.60GW，同比增长 152.40%，自用 0.41GW，组件收入占比由 2020 年上半年的 57% 提升至 2021 年上半年的 67%。

根据 PVInfoLink 机构预计，2021 年上半年隆基股份组件出货量继续保持行业第一。

截至报告期末，隆基股份组建了超过 1100 人的专业研发团队，累计获得各类专利 1196 项，2021 上半年研发投入 16.14 亿元，占当期营业收入的比例为 4.60%。

该报告还指出，报告期内，针对 2020 年签订的低价订单问题，隆基股份在 2021 年上半年已大部分完成消化并有针对性地进一步完善了经营管理机制。

IT之家了解到，根据中国光伏行业协会预计，2025 年全球光伏新增装机将达到 330GW，较 2020 年行业复合增长率达到 20%，行业长期发展可期。