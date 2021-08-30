微博：处理部分刷量控评、寻衅滋事的粉丝用户，解散“打投”等群组

IT之家 8 月 30 日消息 微博今日表示，平台接到用户举报，对部分粉丝号恶意组织粉丝到政务、央媒官微下寻衅滋事的违规行为予以坚决打击，将视具体情况对这些用户采取从禁评、禁言的处置。

此外，微博还表示已针对“打榜”“打投”“互捞”“粉丝任务”等群组予以排查解散处理，并将继续就“点赞”、“控评”、“空瓶”、“助攻”、“刷屏”、“主攻”等相关群组进行排查处置，并对相关账号予以重点打击。

IT之家提醒，微博公告如下：

近日，微博平台接到用户举报，部分粉丝号恶意组织粉丝到央媒评论区刷量控评，将公共空间当成放大矛盾的“社交场”。站方秉持维护良好网络生态环境的原则，对此类到政务、央媒官微下寻衅滋事的违规行为，予以坚决打击。

站方通过对部分控评的评论样本进行分析，共排查出 159103 个用户进行了刷量行为。根据微博社区公约相关规定，站方将视具体情况，对这些用户采取从禁止发布评论 1 周至禁言 1 个月的处置。对近期有组织控评行为的 1389 个用户，视情况禁言 1-3 个月的处置。

此外，站方已针对“打榜”“打投”“互捞”“粉丝任务”等群组予以排查解散处理。近期，站方还将继续就“点赞”、“控评”、“空瓶”、“助攻”、“刷屏”、“主攻”等相关群组进行排查处置，并对相关账号予以重点打击。

维护网络公共秩序是全体网民的共同责任。作为平台方，微博将始终坚持履行主体责任，深耕治理能力，坚决反对一切非理性、无底线的寻衅滋事行为。对于在微博平台上组织粉丝攻击、举报其他用户，发动寻衅滋事行为的账号，尤其是在政务、媒体官微下恶意刷量控评、扰乱秩序的账号，将从严、从重、从快处罚。