市场监管总局严查共享消费：对搜电收购街电、美团收购摩拜展开调查

IT之家 8 月 30 日 市场监管总局加大行政指导力度 切实维护共享消费领域价格竞争秩序。
总局发文称，近期，在市场监管总局的行政指导下，哈啰、青桔、美团、怪兽、小电、来电、街电、搜电 8 个共享消费品牌经营企业积极整改，取得成效，共享消费领域价格涨势得到有效遏制，标价逐步透明化、规范化。
市场监管总局对搜电收购街电经营者集中案依法审查，并对美团收购摩拜未依法申报开展调查工作。小电、街电、搜电对宣传、促销等行为开展了自查自纠，对具有误导性或者歧义的语言和标价形式进行纠正。
总局指出：下一步，市场监管部门将进一步加大对共享消费领域的监管力度，要求各企业严格价格调整内部合规审查流程，如实、及时公示计价规则和计价标准，继续发挥共享消费行业在满足消费者应急需求、提供具有一定普惠性的公共服务、助力绿色经济发展等方面的积极作用。
IT之家了解到，今年 6 月 3 日，市场监管总局价监竞争局会同反垄断局、网监司召开“共享消费”领域行政指导会，包括哈啰、青桔、美团、怪兽、小电、来电、街电、搜电在内的 8 个“共享消费”品牌经营主体参加。
会议肯定了“共享消费”在满足消费者应急需求、推动国内消费恢复、提供具有一定普惠性的公共服务等方面的积极作用。同时严肃指出，目前“共享消费”行业普遍存在定价规则不明确、明码标价不规范等不当行为，要求企业增强合规意识，规范价格行为和竞争行为。
会议指出，“共享消费”行业企业必须按照《价格法》规定，遵循公平、公正、合法和诚实信用原则，建立良好市场价格秩序；按照《反垄断法》规定，依法合规经营，建立健全公平参与市场竞争的长效机制；严格落实企业主体责任，完善内部治理规则，切实提高定价规则的公开性和透明度，自觉接受社会监督。
会议要求，“共享消费”行业企业要对照相关法律法规认真整改，在收到行政指导书 30 日内提交整改报告。
原文：
共享充电宝行业价格整体小幅回落。此次参加整改的 6 个共享充电宝品牌共有机柜 426 万台，占市场份额约 80%。相关企业提出了整改计划：进一步完善定价规则，与合作商户沟通协商，通过直接降价或者降低计费单元等方式下调部分机柜价格。其中，街电逾 8 万台机柜降价，小电、搜电、怪兽、美团分别有数千台机柜降价。目前各品牌平均价格为 2.2～3.3 元/小时，标价在每小时 3 元及以下的机柜占比 69%～96%，从最高价格占比来看，均不超过 1%。相对而言，处于热门旅游景点等相对封闭区域或者繁华商业区的机柜价格仍然高于均价。杭州市西湖景区 88 家共享充电宝商户中有 23 家降价，最高价格由 10 元/小时下降到 8 元/小时，目前每小时 3 元及以下占比 25%，每小时 4～6 元占比 58%，每小时 7～8 元占比 17%。
落实明码标价要求，准确标示计价标准。共享消费品牌经营企业根据行政指导书要求，积极整改明码标价不规范行为，广泛接受社会监督。共享单车企业通过手机软件、小程序、扫码骑行页面标示当前行政区域的计价规则和计价标准，规范会员骑行卡打折促销行为，畅通公司服务投诉渠道。共享充电宝企业通过官网公示、移动客户端显示、机柜标示等方式分别标价。小电、怪兽在官网和移动端公示全部点位机柜的免费时长、计费标准和封顶价格；来电在官网对获知价格方式作出说明；大多数品牌可通过扫码获知当前机柜及附近机柜价格，方便用户从所在位置周边选择较低价位的充电宝；有些品牌有序推广在机柜醒目位置张贴不干胶标示价格。
行业合规意识增强，竞争秩序逐步规范。市场监管总局对搜电收购街电经营者集中案依法审查，并对美团收购摩拜未依法申报开展调查工作。小电、街电、搜电对宣传、促销等行为开展了自查自纠，对具有误导性或者歧义的语言和标价形式进行纠正。
下一步，市场监管部门将进一步加大对共享消费领域的监管力度，要求各企业严格价格调整内部合规审查流程，如实、及时公示计价规则和计价标准，继续发挥共享消费行业在满足消费者应急需求、提供具有一定普惠性的公共服务、助力绿色经济发展等方面的积极作用；畅通 12315 投诉举报渠道，及时回应消费者诉求，依法查处违法违规行为，切实维护共享消费领域价格竞争秩序，保障消费者合法权益。