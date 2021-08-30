米哈游回应未成年人网游防沉迷通知：《原神》未成年人防沉迷系统将于 2021 年 8 月 31 日 0 点调整

IT之家 8 月 30 日消息 米哈游官方在今日晚间发布消息称，《原神》未成年人防沉迷系统将于 2021 年 8 月 31 日 0 点进行调整，调整后，《原神》游戏仅会在周五、周六、周日和法定节假日的 20 时至 21 时，向未成年人提供 1 小时游戏服务。
以下是《原神》未成年人防沉迷系统调整说明：
亲爱的旅行者：
为了积极响应国家新闻出版署印发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，守护未成年人的成长环境，引导未成年人享受健康游戏生活，《原神》未成年人防沉迷系统将于 2021 年 8 月 31 日 0 点进行调整。
根据相关通知的要求：
调整后，《原神》游戏仅会在周五、周六、周日和法定节假日的 20 时至 21 时，向未成年人提供 1 小时游戏服务。
此外，《原神》游戏不会以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。
关于未成年人防沉迷系统进行相应调整后可能带来的游戏体验变化，我们将尽快在后续提供处理说明，请大家关注官方公告。
感谢各位旅行者的支持和理解。
IT之家了解到，国家新闻出版署在今日下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，进一步严格管理措施，提出了严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间、严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录等要求。