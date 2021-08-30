盛趣游戏回应未成年人网游防沉迷新规：将从严落实

IT之家 8 月 30 日消息 国家新闻出版署近日下发了《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。

《通知》要求所有网络游戏企业严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务；严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求。

同时，通知还要求各级出版管理部门监督措施的落实情况，对未严格落实的网络游戏企业，依法依规严肃处理。

据新浪，盛趣游戏对此回应表示，将基于主管部门的最新要求，从严落实未成年人网游防沉迷，为保护未成年人健康上网保驾护航。

此外，盛趣还表示，将持续升级、完善自身网络游戏防沉迷机制，落实好未成年人网游防沉迷的工作。同时，积极探索运用 AI 和机器学习技术、生物识别技术，来落实“人证对应”，防止用户杜撰身份信息通过验证。

IT之家了解到，盛趣游戏是全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商，2001 年以《热血传奇》创下当时全球大型多人在线游戏运营纪录开创了中国网络游戏时代，旗下其他知名游戏还有《传奇世界》《冒险岛》《泡泡堂》《龙之谷》《最终幻想 14》《星辰变》《血族》《扩散性百万亚瑟王》《庆余年》《上古卷轴：刀锋》《辐射避难所》等。