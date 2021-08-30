华为发布《绿色 5G 白皮书》：定义绿色 5G 网络八大技术方向

IT之家 8 月 30 日消息 据华为官网，在华为首届无线媒体沙龙上，华为无线网络 SRAN 产品线总裁马洪波发表了“绿色 5G，E2 四化八大方向，共赢双碳未来”主题演讲，并发布《绿色 5G 白皮书》。

该白皮书在业界首次发布了绿色 5G 网络的能效评估体系 —— E2（Energy Efficiency），同时也率先定义了绿色 5G 网络的技术趋势 —— 四化八大方向。

据介绍，E2，即能效评估体系。白皮书深化业界能效定义，首次将网络能效理念演进为可应用的能效评估体系。根据实际网络建设目标差异和场景化差异，将目前单一的流量能效拓展成为容量、覆盖、体验等多维因素能效评估体系，从而准确反映网络能效变化，牵引 5G 网络向绿色节能方向演进。

白皮书从“四化”—— 设备高集成化、站点极简化、网络智能化和全生命周期环保化四个方面阐述了绿色 5G 网络的关键特征，并首次给出了“四化”特征下的八大绿色 5G 网络技术方向。

方向 1：射频走向多天线，大幅提升设备比特能效和能量传输效率

射频向超大规模天线阵列演进，使能空间波束集中，提升能量传输效率；此外，射频有源部分采用多通道技术提升设备容量，进而大幅提升设备比特能效。华为测试结果表明，64T64R 模块相对 4T4R 模块比特能效可提升 20 倍。

方向 2：设备走向超宽频，多频合一降能耗

通过高效超宽带功放及通道技术的使用，将多个单频设备融合成一个超宽频设备，进而大幅减少设备部署数量和成本、降低设备能耗。RRU 从单频向三频演进可获得 30% 以上的节能收益。

方向 3：硬件休眠机制走向精细化，持续降低中低负载能耗

中低负载下，影响设备能耗主要因素为硬件关断深度和响应时间。可通过硬件模块化设计、精细休眠机制实现关断深度和响应时间的大幅优化；其中，关断深度将实现从 30% 到 90% 的提升，而响应时间将实现从分钟级到毫秒级的跨越。

方向 4：站点走向极简，去机房去空调

站点能耗主要来源于空调等外设设备；通过机房集中化、站点室外化部署，减少空调使用并补充以液冷等高效散热技术可大幅提升站点效率，实现站点能耗降低 30%。

方向 5：整站走向联动，综合能源高效利用

业务与整站的供能-储能-用能等部件进行高效联动，用信息流驱动能量流，可以实现综合能源的高效利用，进而达成整站节能目标。将太阳能引入无线站点，并与业务联动最大化太阳能板发电效率，在高日照地区可以减少 50% 的市电消耗。

方向 6：网络走向智能，节能和网络性能双优

在保障用户体验的基础上，借助智能网络，根据业务的变化实时调整频谱、载波等网络资源的分配已成为业界的共识。华为本次发布 PowerStar2.0 解决方案将在关断资源类型、关断时长和运维效率上对节能方案进行全方位提升，多维协同实现节能和网络性能双优。

方向 7：业务承载走向高制式，充分发挥 5G 高能效优势

多地 5G 网络部署经验表明，5G 新技术的持续引入正推动网络能效持续增长。引领业务向高制式承载，有助于充分利用 5G 高能效优势，降低网络能源消耗。

方向 8：全生命周期走向循环经济，减少自然资源依赖

遵循循环经济理念，华为将“大绿色”融入产品生命周期管理，进而减少对自然资源的依赖，实现全生命周期低碳。

IT之家了解到，最后，马洪波指出，“在 5G 网络迅速发展的当下，华为希冀 5G 加速行业转型，成为绿色社会的重要支撑；《绿色 5G 白皮书》提出的 E2 四化八大方向旨在全力牵引绿色网络演进，助力运营商双碳目标达成。”