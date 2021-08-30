TP-LINK 普联 AX10200 飞流路由器开售：万兆级 Wi-Fi 6、带机量高达 1152 台

IT之家 8 月 30 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，TP-LKNK 飞流系列旗舰路由器 AX10200 现已上架开售，目前售价 1049 元包邮，三频 10 流，带机量高达 1152 台，提供 2.5G 网口。

IT之家了解到，“飞流”系列以“多流”为最大特征，六流起步，最高可至十流，拥有更高的带机量，更好的覆盖能力和 Mesh 效果。

据称，该系列路由器采用超出常规 Wi-Fi 6 的先进规格，部分已达到制定中的 Wi-Fi 7 草案要求，是“Super Wi-Fi6 系列”路由。

AX10200 支持三频并发，可提供三个互不干扰的信号，实现万兆级 WiFi 6 效果；上行和下行均支持 MU-MIMO 技术以及 DL/UL OFDMA 技术，有效地提升了数据传输效率；支持路由、AP、无线中继三种模式，用户可根据不同上网需求选择对应模式。

此外，该路由器支持 160MHz 频，4KQAM 调制方式，三频 10 流，带机量高达 1152 台；拥有 2.5G 自定义网，10 颗独立信号放大器，支持两条宽带同时接入；支持频段自定义功能。可以自由将频段设置为“游戏专用频段”。

其他方面，AX10200 支持易展 "Mesh 三频聚合回程，回程带宽更大、响应更及时、延时更低，并且信号穿阻能力也更强。