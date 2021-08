《原神》公布未成年人防沉迷补偿细则，2.1 版本现已开放预下载

IT之家 8 月 30 日消息 《原神》2.1 版 「韶光抚月,天下人间」将于 9 月 1 日上线,巧的是,国家新闻出版署现下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题进一步严格管理措施,责令各大厂商在 9 月 1 日之前完成调整。

因此,《原神》将会在 2021 年 8 月 31 日 0:00 后针对未成年玩家在线时长进行调整。调整后具体规则如下:

一、未成年在线时长限制(新增):

1)周五、周六、周日及法定节假日:每日仅能在 20 时至 21 时期间登录游戏,且累计在线时长不能超过 1 小时,超时将无法继续游戏;

2)其他时间无法登录游戏。

二、未成年充值限制(未改变):

1)0~7 岁(含 7 岁)的玩家无法充值;

2)8~15 岁(含 15 岁)的玩家,单笔充值不得超过 50 元人民币,每月累计充值不超过 200 元人民币;

3)16~ 未满 18 岁的玩家,单笔充值不得超过 100 元人民币,每月累计充值不超过 400 元人民币。

考虑到未成年旅行者的游戏体验,针对天空岛服务器中已经购买了「空月祝福」或《云・原神》畅玩卡的未成年旅行者,我们将提供如下补偿方案:

一、「空月祝福」补偿方案:

对于 2021 年 8 月 31 日 0:00 前,天空岛服务器已经购买了「空月祝福」的未成年人旅行者,若 2021 年 8 月 31 日 0:00 后,「空月祝福」仍在生效中,我们会将剩余生效期内旅行者因防沉迷限制无法登录游戏领取的「空月祝福」赠送原石,以邮件形式退还给旅行者。该补偿将在 10 个工作日内一次性通过游戏内邮件发放。

情景 1:未成年人旅行者 A 在 2021 年 8 月 31 日 0:00 后,算上 8 月 31 日当天,仍剩余 13 天的「空月祝福」(即「空月祝福」会于 9 月 12 日后过期),且他将于 2021 年 9 月 15 日成年(即他距离成年还有 15 天,该时间大于「空月祝福」剩余生效时间)。那么该旅行者将收到 630 原石的补偿。

下图为大致的情景展示:

由于防沉迷系统限制,旅行者 A 无法在 8 月 31 日~9 月 2 日(周二至周四,共 3 天),9 月 6 日~9 月 9 日(周一至周四,共 4 天)登录游戏。

也就是说,「空月祝福」剩余生效期内,他因未成年在线时长限制无法登录的日期总共有 7 天。他会通过邮件获得 7*90=630 原石的补偿。

情景 2:未成年人旅行者 B 在 2021 年 8 月 31 日 0:00 后,算上 8 月 31 日当天,仍剩余 13 天的「空月祝福」(即「空月祝福」会于 9 月 12 日后过期),而他将于 2021 年 9 月 2 日成年(即他距离成年还有 3 天,该时间小于「空月祝福」剩余生效时间)。那么该旅行者将收到 180 原石的补偿。

以下为大致的情景展示:

由于防沉迷系统限制,旅行者 B 无法于 8 月 31 日、9 月 1 日(周二,周三)登录游戏,而在 9 月 2 日他已成年,可以正常登录游戏。那么「空月祝福」剩余生效期内,他因未成年在线时长限制无法登录的日期总共有 2 天。他会通过邮件获得 2*90=180 原石的补偿。

以上补偿不会对未成年旅行者在 2021 年 8 月 31 日 0:00 后购买的「空月祝福」生效。

二、《云・原神》畅玩卡补偿方案:

对于 2021 年 8 月 31 日 0:00 前,已经购买了《云・原神》畅玩卡的未成年人旅行者,若 2021 年 8 月 31 日 0:00 后,畅玩卡仍在生效中,则在该旅行者成年日期前,畅玩卡每剩余生效日期一天(包括 8 月 31 日当日),则会获得 1200 米云币补偿(对应 2 小时《云・原神》游戏时长)。该补偿将在 10 个工作日内一次性发放到云・原神账户中。

补偿标准说明:

原先未成年人能于周六、周日、法定节假日《云・原神》在线 3 小时,其他日期每日在线 1.5 小时。在未成年在线时长限制调整后,由于防沉迷系统限制,相当于未成年人于周一~ 周四每日减少了 1.5 小时的《云・原神》在线时间,周五减少了 0.5 小时在线时间,而周六、周日、法定节假日则减少了 2 小时在线时间。

在这里,我们视作调整后,未成年人每天均减少了 2 小时的在线时间,故作出,在旅行者成年日期前,畅玩卡每剩余生效日期一天,则补偿 1200 米云币补偿(对应 2 小时《云・原神》游戏时长)的标准。

情景 1:未成年人旅行者 C 在 2021 年 8 月 31 日 0:00 后,算上 8 月 31 日当天,仍剩余 13 天的畅玩卡天数(即畅玩卡会于 9 月 12 日后过期),而他将于 9 月 26 日成年,那么他在 8 月 31 日~9 月 12 日(共 13 天)处于未成年的状态,则他会获得 13*1200=15600 米云币的补偿。

情景 2:未成年人旅行者 D 在 2021 年 8 月 31 日 0:00 后,算上 8 月 31 日当天,仍剩余 13 天的畅玩卡天数(即畅玩卡会于 9 月 12 日后过期),而他将于 9 月 4 日成年,那么他在 8 月 31 日~9 月 3 日(共 4 天)处于未成年的状态,则他会获得 4*1200=4800 米云币的补偿。

以上补偿不会对未成年旅行者在 2021 年 8 月 31 日 0:00 后购买的《云・原神》畅玩卡生效。

若天空岛服务器的旅行者对以上方案有疑问,也可以通过以下方式联系客服:

客服邮箱:[email protected]

客服电话:021-34203305

米游社客服:米游社 app-右下角“我的”-点击“联系客服”

客服在线时间:10:00-20:00

世界树服务器与天空岛服务器的帐号系统不同,由于目前我们无法获得旅行者在世界树服务器的实名注册状态,因此无法基于旅行者的防沉迷信息给予相应的「空月祝福」补偿。请世界树服务器的旅行者关注渠道公告,或联系该渠道的客服。

原神 2.1 版本预计将于 2021/09/01 06:00 开始,预计 5 个小时完成。停服更新补偿:原石 * 300

随着新版本的到来,《原神》也将开启「影寂天下人」活动祈愿,「一心净土・雷电将军 (雷)」概率 UP!

IT之家提醒,以下为本次更新内容:

一、稻妻地区全新岛屿 ——「清籁岛」、「海祇岛」

◇新增岛屿:在 2.1 版本更新后中,稻妻地区将开放「清籁岛」、「海祇岛」两个岛屿。

◇解锁条件:

・冒险等阶≥30 级

・完成魔神任务第二章・第一幕「不动鸣神,恒常乐土」

▌全新秘境

征讨领域「鸣神岛・天守」

主宰稻妻的雷电将军的居所。

也是进行「御前决斗」最为合适的场地。

◇解锁条件:冒险等阶≥35 且完成魔神任务第二章・第三幕「千手百眼,天下人间」

位于鸣神岛地区。

秘境「池中宅邸」

◇据说在月光更加明亮的岁月中,池中尚并未灌入海水,将府邸的入口封锁。据说过去,月光会如同水银般盈满井户。

◇解锁条件:冒险等阶≥38 且完成特定条件

◆挑战秘境可获得原石、雷之印等奖励。

位于海祇岛地区。

二、全新系统 ——「钓鱼」

最近,提瓦特生态迎来了一个小型的爆发期,各处水域都出现了很多新的鱼种,民间组织钓鱼协会手忙脚乱,只好在冒险家协会挂上了求助委托...

带上鱼竿、挑选鱼饵、寻找鱼点、抛竿、起竿、大丰收!

钓获的鱼儿不仅可以加工成鱼肉食材,还可以在钓鱼协会换取珍贵宝物,更有机会钓获活力满满的家园观赏鱼!

还在等什么?一起成为钓鱼家吧!

◇解锁条件:

・开启「尘歌壶」系统

・完成任务「鱼群大爆发」

* 为了方便鱼池点的记录,地图标点中新增了鱼点图标。旅行者们可以按需进行标记。

三、全新角色

「一心净土・雷电将军 (雷)」(★5)

◇神之心:雷

◇武器:长柄武器

◇其身为御建鸣神主尊大御所大人,许稻妻人民以亘古不变之「永恒」。

「黑羽鸣镝・九条裟罗 (雷)」(★4)

◇神之眼:雷

◇武器:弓

◇「天领奉行」的大将,杀伐果断,骁勇善战。

「真珠之智・珊瑚宫心海 (水)」(★5)

◇神之眼:水

◇武器:法器

◇海祇岛的「现人神巫女」,统管海祇岛各项事宜的少女。

「「异界的救世主」・埃洛伊 (冰)」(★5)

◇神之眼:冰

◇武器:弓

曾经是流放者,如今则是无比机敏的猎手。随时准备着为了正当之事而挽弓放箭。

「「异界的救世主」・埃洛伊 (冰)」获取说明

所有冒险等阶≥20 级的旅行者,都将通过游戏内邮件直接获得限定五星角色「「异界的救世主」・埃洛伊 (冰)」。

本次活动将分为两个阶段:

▌阶段一

2.1 版本更新后~2.2 版本更新维护前(2021/10/13 05:59)

活动期间,所有通过 PS4/PS5 设备登录《原神》的旅行者,将通过游戏内邮件直接获取「「异界的救世主」・埃洛伊 (冰)」。

▌阶段二

2.2 版本更新后~2.3 版本更新维护前(2021/11/24 05:59)

活动期间,通过全平台登录《原神》且未在阶段一活动中获取角色的旅行者,都将通过游戏内邮件直接获取「「异界的救世主」・埃洛伊 (冰)」。

四、全新装备

▌全新武器

「长柄武器・薙草之稻光」(★5)

「法器・不灭月华」(★5)

「双手剑・衔珠海皇」(★4)

「长柄武器・「渔获」」(★4)

六、全新剧情

1.全新魔神任务

魔神任务第二章・第三幕「千手百眼,天下人间」

◇三奉行、反抗军、眼狩令、「无想的一刀」… 旅行者已然卷入了稻妻斗争的中心。

以民众的愿望为代价,雷电将军的「永恒」之道将会去往何方…

2.全新传说任务

雷电将军传说任务 —— 天下人之章・第一幕「影照浮世风流」

珊瑚宫心海传说任务 —— 眠龙之章・第一幕「兵戈梦去,春草如茵」

3.全新世界任务

◆新增世界任务:「月浴之渊」、「海渊仙草灵验记」、「孤独的海兽」、「清籁逐雷记」、「清籁旧宝」、「清籁旧忆」、「寝子是只猫」、「故事构思法」、「肥料… 推销员?」、「鸣神寻踪」等。

七、全新怪物

「女士」

◇愚人众执行官第八席的「女士」。

「无相之水」

◇用惰性的方壳保护自己与战斗的强大元素魔物。

「雷音权现」

◇忿恨的雷声具象而成的元素生命体。

「飘浮灵」

◇高浓度的元素孕育而生的魔物,具有飘浮在空中的力量。

八、其他新增内容

1.新增了角色在大世界打开宝箱时有概率触发宝箱相关语音的机制;

2.新增食谱:「甜虾寿司」、「鸟蛋寿司」、「蒲烧鳗肉」、「蛋包饭」、「日落鲷鱼烧」、「多多烧」、「米饭布丁」、「红烩兽肉」、「文心豆腐」、「活力喵饭」、「辣肉窝窝头」、「饱腹感凝胶」、「奇策」、「永恒的信仰」;

3.新增成就集「提瓦特钓鱼指南・第一辑」「稻妻・雷与永恒的群岛・其之二」,「天地万象」中新增部分成就;

4.新增名片:「纪行・逐月」、「雷电将军・开眼」、「珊瑚宫心海・渊」、「九条裟罗・天狗」、「埃洛伊・曙光记」、「成就・敲针」、「稻妻・珊瑚宫之纹」、「庆典・倾耳」、「庆典・一揆」;

5.新增动物:「藤纹陆鳗鳗」、「赤鳍陆鳗鳗」、「落日鳅鳅」、「晴天鳅鳅」;

6.新增游鱼:「花鳉」、「琉璃花鳉」、「甜甜花鳉」、「蓝染花鳉」、「擒霞客」、「水晶宴」、「肺棘鱼」、「斗棘鱼」、「鸩棘鱼」、「赤魔王」、「雪中君」、「流纹褐蝶鱼」、「流纹京紫蝶鱼」、「流纹茶蝶鱼」、「长生仙」、「雷鸣仙」、「金赤假龙」、「锖假龙」、「炮鲀」、「苦炮鲀」、活动限定游鱼「月光鳍」;

7.「灵沼云池」:通过「钓鱼」获得的「观赏鱼」,可被饲养于这种水池中。璃月钓鱼协会兑换获得;

8.商城后续将新增礼包「万籁协奏」:购买「万籁协奏」后将可获得特典名片「庆典・倾耳」*1、特典摆设「辉煌乐句」*1、特典风之翼「华章之翼」*1、原石 * 1000;

9.会话表情新增《派蒙的画作》2-6 弹与表情收藏功能;

10.深境螺旋:

第十一层地脉异常调整为:

・敌人被击败后,队伍中所有角色会承受「侵蚀」效果。

・处于侵蚀状态下的角色将会每秒损失部分生命值。当前场上角色可能会因为侵蚀效果损失的生命值而倒下。处于队伍后台的角色生命值低于 15% 时,不会因为侵蚀而损失生命值。

・侵蚀效果持续 10 秒,可以叠加,每层效果独立计时。

第十二层地脉异常调整为:

・仅在此层,地脉的涌流平缓通顺。

更新了深境螺旋第十一层~ 第十二层的怪物阵容。

从 2.1 版本更新完成后的第一次深境期数更新开始,两期渊月祝福分别如下:

第一期:

晦朔之月

施放元素爆发后,队伍中所有角色的攻击力提高 6.5%。该效果持续 15 秒,至多叠加 7 次。叠加 7 次后,当前场上角色的普通攻击命中敌人时,会在敌人的位置释放冲击波,造成范围伤害。每 2 秒至多通过这种方式释放一次冲击波。

第二期:

乱舞之月

角色施放元素爆发后的 10 秒内,该角色的普通攻击与重击命中敌人时,会以损失 1% 生命值为代价,在敌人的位置释放冲击波,造成范围伤害。该效果将在角色退场时解除,队伍中所有角色每 1 秒至多通过这种方式释放一次冲击波。当前场上角色可能因为这种生命值损失而倒下。

※深境螺旋与渊月祝福的重置时间未改变,分别发生在每月的首日与第十六日。以上深境螺旋的更新将于 9 月 16 日起开始生效(服务器时间)。

九、调整 & 优化

●系统

1.版本更新后,凝取结晶将进行首充双倍重置。届时凝取结晶界面的所有档位都会重置为首充双倍状态。

・重置后,每个档位都可以享受首充双倍返利。

・重置之前未进行过首充的档位,其双倍返利次数不会保留,即不会在重置后触发 2 次首充双倍返利。

2.版本更新完成后,「星之归还」系统将进行以下更新:

・「星之归还」活动时间延长至激活后 14 天。

・「归还之路」调整为激活后前 4 天每天 04:00 解锁新任务,活动期间内完成指定任务可获得任务奖励和积分。积分达到指定数量可领取「法器・万国诸海图谱」、脆弱树脂等奖励。

・「归途祝愿」调整为活动期间一共可获得 21 次双倍掉落的使用机会,每日最多可使用 3 次,每日使用次数上限将会在每天 04:00 刷新。

※ 以上解锁及刷新时间仅针对旅行者当前所在服务器时间。

● 玩法

1.提升了在部分世界等级下,部分传说任务中的试用角色能力;

● 角色

1.调整了「旅行者・荧」无元素时的服装发光效果;

2.优化了角色「红叶逐荒波・枫原万叶 (风)」的元素爆发在较低图像设置下的特效表现;

3.角色处于免疫部分伤害的状态下(如施放元素爆发)受到攻击时,护盾的伤害吸收量不再会减少;

● 怪物

1.优化了 BOSS 恒常机关阵列分裂后,角色攻击遗迹机兵时的锁定体验;

2.删除了野伏众的后撤技能;

3.优化了应对野伏众拔刀术时的战斗体验;

4.降低了野伏众和海乱鬼的重量;

5.增加了 BOSS 无相之火创生火柱技能暴露核心的时间;

6.增加了 BOSS 无相之火复燃技能的持续时间,优化了角色在其复燃技能期间攻击火种的锁定体验。在火种被全部熄灭时,无相之火会提前结束复燃技能;

● 音频

1.调整了角色「白鹭霜华・神里绫华 (冰)」部分待机语音的触发频率;

2.优化了角色关于天气语音的触发机制;

3.优化了角色好感语音在大世界的触发机制;

4.优化了环绕声设备的音响效果;

5.优化了圣遗物和武器强化音效的效果;

6.优化了部分角色的汉语、日语战斗语音,修复了部分角色英语战斗语音缺失的问题;

7.优化了部分任务中的英语、日语、韩语语音,修复了部分任务中日语语音缺失的问题;

● 其他

1.「雳木」的生效范围增加了高度限制;

2.优化了魔神任务第二章・第二幕「无念无想,泡影断灭」中「雷电将军」进入「眼狩」阶段的判定条件;

3.优化了瞄准模式下的准星样式;

4.新增了部分加载页面提示;

5.旅行日志新增语音自动播放功能;

6.降低了同区域内重复放置部分摆设所占的负荷;

7.购买食谱「扣三丝」的冒险等阶要求调整至 25 级(原为 40 级)。