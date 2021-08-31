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微软 Edge 浏览器将在 Win11/Win10 上获得全新滚动条

2021/8/31 7:27:10 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 8 月 31 日消息 据外媒 Windows Latest 报道，微软 Edge 浏览器 Canary 版本将在 Win11/Win10 系统中获得全新的“overlay scrollbars”滚动条，也就是 Win11 系统中新增的滚动条。

▲ 右侧为新版 Edge 浏览器

从图中可以看到，最新的 Edge Canary 的滚动条采用了更加圆滑的设计，与 Win11 系统应用中使用的相同，鼠标覆盖上去后，滚动条会变粗，最顶部和最底部的滚动按钮也才会显现。

从IT之家网友 @软媒用户 1350519 投稿图片可以看到，新版的 Edge 浏览器实现了与 Win11 多个系统应用的滚动条统一，用户体验更好。

大家可以在 Edge Canary 版本中启用 Overlay scrollbars 实验性选项，将其设置为 Enabled，就可以体验到新版滚动条了。

如果该实验性选项不存在，大家可以在 Windows 命令行中输入：

“%LOCALDATA%\Microsoft\Edge SxS\Application\msedge.exe”–enable-features=OverlayScrollbar, OverlayScrollbarWinStyle, OverlayScrollbarWinStyleAnimation
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关键词：Edge 浏览器

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