《英雄联盟》国服十周年，LPL 银龙杯将被打碎重铸

IT之家 8 月 31 日消息 英雄联盟 2021 LPL 夏季赛总决赛将于 9 月 2 日打响，拿到 LPL 赛区今年首个 S 赛席位的 FPX 将迎战败者组决赛胜者 EDG。昨日，英雄联盟官方宣布，《英雄联盟》国服十周年之际，LPL 银龙杯将被打碎重铸。

据悉，全新银龙杯将于今年 LPL 夏季赛总决赛上亮相。历届 LPL 冠军战队的选手代表和十位玩家代表的金属物品将一同熔铸在全新银龙杯顶端的“水晶”状金属部件中。

银龙杯，是 LPL 最高荣誉，是精神传承，也是时代见证，更是破尽万象的英雄们，所向之光。

新章即启，当以新貌再立，重唤银龙，再铸奖杯。将 LPL 冠军战队选手代表、及玩家代表的信念之物，同部分原银龙杯碎片一起，熔铸成“基地水晶”状部件，嵌于新银龙杯顶部，传承旧世，唤醒新朝。

全新银龙杯将于 9 月 2 日 2021 年 LPL 夏季赛总决赛上亮相。银龙再蜕，拭目以待！