反垄断阴云未去，美团再添新愁：新业务半年亏 172 亿

30 日，美团发布了 2021 年第二季度财报。这个季度里，美团被市场监管总局开展反垄断调查，业绩表现也引发关注。

该季度，在餐饮外卖、到店酒旅和新业务的高速增长之下，美团实现营收 437.6 亿元，同比增长 77%；但同时新业务亏损持续，导致美团该季度净亏损 33.6 亿元。这也是美团自 2020 年第四季度以来，连续第三个季度亏损。今年上半年，美团净亏损高达 82 亿元。

当前的美团可谓面临多事之秋，反垄断悬而未决，骑手权益保障引发相关部门关注，押宝的社区团购业务也面临着强监管。

美团，仍待走出阴霾。

骑手权益有待落实，“费率透明化”模糊

财报显示，2021 年第二季度，美团餐饮外卖业务交易金额同比增长 59.5% 至 1736 亿元，餐饮外卖日均交易笔数同比增长 58.9% 至 3890 万笔。

在外卖订单增长之下，餐饮外卖业务收入同比增长 59.0% 至 231 亿元，经营溢利于 2021 年第二季度增加 95.2% 至 24 亿元，而经营利润率则由 8.6% 进一步改善至 10.6%。

外卖业务一直是美团的基本盘，不过由于连接用户、骑手和商户三方，引发的争议也较多。

一个争议是商户的抽佣比例。今年 5 月起，美团外卖开始在多地开始试点“透明化”费率模式，将过去固定的“平台服务费”拆分为“技术服务费”和“履约服务费”，“履约服务费”按距离、时段和价格阶梯计费。

不过也有人指出，费率透明化并不意味着就降低了抽佣比例。在新的计费模式下，近距离订单受惠，那么远距离、以及深夜的订单，会不会因阶梯式费率而成本上升？美团方面对此称，费率透明化改革目前还在试点阶段，存在许多可以优化的地方，接下来，会重点考虑地理位置比较特别的商家，针对不同商家的情况，更细分地优化费率透明化改革的方案。

从财报数据看，该季度美团餐饮外卖业务的佣金收入为 203.5 亿元，同比增长 60.0%，增速略高于交易金额和交易笔数的增长。

电商分析师曹明轩指出，美团虽然将过去的佣金拆分为技术服务费和履约服务费，但在财报中并没有具体数据的呈现，仍是沿用了之前的维度，透明化改革的理念不够透彻。

另一个争议则是骑手权益的保障。此前“北京一干部体验跑美团 12 小时赚 41 元”的消息曾登上微博热搜，骑手的保险问题也引发关注；后来，相关部门又连续发布了《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》，以及《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》。

美团 CEO 王兴在电话会议上表示，指导意见公布后，美团管理团队对文件进行了深入研究，并且开始自查和内部改进。目前美团已经解决了一些问题并改进了一些做法，其他的也在进行中。“我们将严格按照指导方针进行工作，积极履行职责，更加努力保护骑手权利，改善劳资关系。”他说。

从本季度数据来看，餐饮配送相关成本（骑手开支）由 2020 年第二季度的 101 亿元增加至本季度的 155 亿元，同比增长 53%。美团方面披露，超六成全职骑手月收入高于 5000 元。

新业务再拖后腿，亏损再扩大

财报显示，该季度美团新业务及其他分部的收入同比增长 113.6% 至 120 亿元，也是三大业务中增速最快的。美团称，主要受零售业务、B2B 餐饮供应链服务及共享骑行服务增长的推动。

不过相比餐饮外卖和到店酒旅的盈利，新业务却是拖后腿的一个。2021 年第二季度，该分部的经营亏损同比及环比增长至 92.4 亿元；2021 年上半年，该业务的经营亏损更是高达 172.8 亿元。

亏损的重要原因是在社区团购业务美团优选上的投入。美团在财报中称，美团优选依然是本季度最重点的投资领域，进一步扩大了地域覆盖，并加深了对低线市场的渗透。美团将继续大力投资，以改进产品供给、供应链和履约能力。

在监管压力之下，美团为何还如此重视社区团购？王兴此前曾详细阐述了对社区团购的看法，他认为，社区团购业务美团优选是五年，或者十年才有一次的优质机会。通过建立新的基础设施，美团可以在低线城市甚至县乡市场获取 3-4 亿新用户。这些新用户来到美团平台之后，还会可能使用餐饮外卖、到店服务、酒店预定和打车服务，最终形成多元化业务之间的协同。

对于监管问题，美团在财报中表示，未来将继续为优选业务嫁接资源以建设长期能力，遵守法规，为生态系统的所有参与者创造价值，并履行社会责任。

不过在强监管和强竞争之下，已经有不少社区团购玩家陷入困境甚至退出市场。

今年 7 月，同程生活先是宣布放弃原有的社区团购业务，后来更是提出破产申请；紧随其后，食享会官网、小程序均已无法打开，武汉总部也人去楼空；而到了 8 月，背靠阿里的十荟团也被曝出在多地裁员，十荟团创始人陈郢透露将与阿里 MMC 在部分地区进行区域整合。

就美团优选而言，有美团的资金加持，自然不怕亏损。在当前的外部环境下，就看王兴的战略能否一以贯之。

反垄断阴云未去，再添新愁

在发布财报的同时，美团表示，2021 年 4 月，中华人民共和国国家市场监督管理总局根据《中华人民共和国反垄断法》对公司展开相关调查。截至本报告日期，相关调查仍在进行，本公司积极配合国家市场监督管理总局的调查。本公司于现阶段无法预测相关调查的情况或结果，本公司可能会被要求改变商业惯例或被处以高额罚款。

此次反垄断调查主要涉及美团的餐饮外卖业务，如果被要求改变商业惯例，美团外卖当前的抽佣机制和收入规模无疑将受到极大影响。

而如果被处以高额罚款，网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示，参考阿里巴巴 4% 的处罚比例，以美团 2020 年 1148 亿元的营收计算，美团罚款金额或为 45.9 亿元；如处以 10% 的顶格处罚，罚款金额将超过百亿。这对于新业务还在投入期的美团来说，或将严重影响其未来发展的步伐。

王兴在电话会议中也提及了监管问题。他表示，最近出台的一系列的针对互联网行业的监管措施，涵盖了反垄断、数据安全、社区电商等等方面。这些监管变化对于互联网平台经济的持续发展和有序成长都有好处，对于促进行业的公平竞争和发展也有好处。公司将继续强化合规操作，改善内部各业务的管控，深度检视并积极整改相关问题，降低运营风险。

不过就在美团财报发布当日，市场监管总局在官网发布《市场监管总局加大行政指导力度 切实维护共享消费领域价格竞争秩序》的文章中提到，市场监管总局对美团收购摩拜未依法申报开展调查工作。

对于收购摩拜案被调查一事，美团方面目前尚未予以置评。

不过在连续多个季度亏损，以及餐饮外卖主业、多个新业务涉及反垄断和政策监管之下，美团的前路充满着种种不确定性。