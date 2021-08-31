魅族新机入网：CPU 主频 2.95GHz，应为魅族 18/Pro 换芯版

IT之家 8 月 31 日消息 型号为 M182Q 与 M192Q 的两款魅族新机现已入网工信部。

IT之家了解到，魅族 18 入网型号为 M181Q，魅族 18 Pro 入网型号为 M191Q。考虑到入网新机的参数，这两款手机应为搭载骁龙 888 Plus 处理器的魅族 18 系列换芯版。

▲ 魅族 18 系列

需要注意的是，与骁龙 888 相比，骁龙 888 Plus 集成的高通 Kryo 680 CPU，超级内核主频达 3.0GHz。

M182Q

工信部信息显示，这款手机拥有灰、蓝、白三种配色，机身尺寸为 152.4×69.2×8.18mm，重 162 克，采用 6.2 英寸 1440×3200 分辨率 AMOLED 屏幕。

配置方面，这款手机 CPU 主频为 2.95GHz，配备 8GB/12GB 内存与 128GB/256GB 机身存储，内置 3910mAh 电池，搭载 Android 11 操作系统，采用 64MP+16MP+8MP 三摄组合。

M192Q

工信部信息显示，这款手机拥有银、蓝、白三种配色，机身尺寸为 162.5×73×8.1mm，重 189 克，采用 6.7 英寸 1440×3200 分辨率 AMOLED 屏幕。

配置方面，这款手机 CPU 主频同样为 2.95GHz，配备 8GB/12GB 内存与 128GB/256GB 机身存储，内置 4410mAh 电池，搭载 Android 11 操作系统，采用 5000+3200+800+30 万像素相机组合。