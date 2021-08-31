英伟达：Reflex 更新可进一步降低《腐蚀》和《逃离塔科夫》的延迟

IT之家 8 月 31 日消息 从英伟达获悉，Reflex 技术在 20 款热门的多人游戏和电竞游戏中均可使用，不仅免费，还适用于 900 系列及以上的所有 GeForce 显卡。

IT之家了解到，两款采用虚幻引擎打造的多人游戏《腐蚀》和《逃离塔科夫》最近推出了 NVIDIA Reflex 支持。

英伟达表示，在这两款游戏中，降低系统延迟已达 38%，随着 Reflex SDK 1.5 更新的发布，这个数字还可以进一步提升。

英伟达公布的数据显示，在第一人称射击游戏《逃离塔科夫》中，NVIDIA Reflex 现在能够降低系统延迟高达 58%。在《腐蚀》中，NVIDIA Reflex 现在能够降低系统延迟 51%。

▲ 图自 NVIDIA，下同

此外，英伟达还推出了 Reflex Boost 模式增强功能。该模式下，Reflex 的配置能够通过进一步调整 CPU 速度和提高 GPU 频率来降低 CPU 密集型场景中的延迟。需要注意的是，在部分情况下，这些优化可能会提高功耗或者略微降低 FPS。

英伟达称，得益于进一步的工程增强，GPU 密集型场景中的 Reflex Boost 现已得到改进，将玩家的响应速度加快几毫秒。