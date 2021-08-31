乐视手机回来了，新品外观公布

IT之家 8 月 31 日消息 乐视在 5 月份高调宣布乐视智能生态回归和超级手机重生，今日，乐视官方晒出了新机的真机图。
从图中可以看到，新款乐视手机采用了水滴屏设计，下巴还是比较宽的，背部印有 Letv 的标志，整机配色为宝蓝色。
IT之家了解到，据数码博主 @DSP-Charles，新款乐视手机已入网，后置三摄像头，背部指纹识别，有宝蓝、墨绿两个配色。
入网配置如下，搭载 6.528 英寸 1600x720 屏幕，重 168.7g。
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从图中可以看到，新款乐视手机采用了水滴屏设计，下巴还是比较宽的，背部印有 Letv 的标志，整机配色为宝蓝色。
IT之家了解到，据数码博主 @DSP-Charles，新款乐视手机已入网，后置三摄像头，背部指纹识别，有宝蓝、墨绿两个配色。
入网配置如下，搭载 6.528 英寸 1600x720 屏幕，重 168.7g。
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