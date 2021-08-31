格力电器：竞得银隆新能源 30.47% 股权，将成为其控股股东

IT之家 8 月 31 日消息 格力电器今日发布公告，公司通过参与司法拍卖公开竞拍方式竞得银隆新能源股份有限公司 30.47% 股权，同时，董明珠女士将其持有的银隆新能源 17.46% 股权对应的表决权委托公司行使。

本次交易完成后，上市公司将持有银隆新能源 30.47% 的股权，并合计控制银隆新能源 47.93% 的表决权，银隆新能源将成为上市公司的控股子公司。本次交易是公司积极响应国家“双碳”目标、落实“立足家电行业，稳步拓展多元化新兴业务”发展思路的重要举措。

IT之家了解到，格力电器表示，标的公司是国内少有的形成了从锂电池材料、锂电池、模组/PACK 动力总成、新能源整车、储能系统设备到动力电池梯次利用、回收的闭合式循环产业链的综合性新能源产业集团。标的公司拥有安全性能行业领先的钛酸锂电池、全球排名前列的钛酸锂实际电池产能和国内排名靠前的磷酸铁锂实际电池产能。标的公司的钛酸锂电池具有充电速度快、超长循环寿命、低温性能优越等突出优势。因大股东涉嫌侵占公司利益等违法行为导致的公司治理问题，标的公司融资受限，产能未能完全释放，近两年出现亏损。本次交易完成后，上市公司将成为标的公司控股股东，将通过理顺治理结构，在公司治理、市场拓展、研发协同、供应链管理等领域多维度赋能标的公司，提高其产能利用率和产品竞争力，但未来能否顺利实现存在一定的不确定性，敬请投资者关注标的公司的经营风险。