Magisk 开发者加入谷歌后首次发声：将继续维护项目，但无法再隐藏 root 权限

IT之家 8 月 31 日消息 Android root 和 ROM 爱好者都知道 Magisk（面具），该工具用于获取和管理 root 权限，由吴泓霖（John Wu）开发。

IT之家此前报道，吴泓霖在他的个人推特上宣布，自己已加入谷歌 Android 平台安全团队，很高兴与曾经“on the other side”的人一起工作。

近日，吴泓霖在加入谷歌后首次发声，回应了外界关心的 Magisk 后续维护问题。他表示 Magisk 与 Android 确实有一定冲突，但 Magisk 项目将继续维护，也会参与社区工作，但他本人会受到谷歌的“额外审查”。

此外，MagiskHide 将被取消，该功能可以让用户对 App 隐藏 root 权限，从而绕过某些 App 的 root 使用限制。吴泓霖表示，自己可以访问几乎所有的谷歌源代码，因此 MagiskHide 与在谷歌的工作存在利益冲突，因此只能停止该功能，但会保留一小部分基础功能。

用户将能够分配一个拒绝列表，其中 Magisk 拒绝进一步修改并恢复它所做的所有更改。Magisk 不会欺骗/改变/操纵任何非 Magisk 相关的信号或跟踪来规避任何设备状态检测。

据IT之家网友提醒，吴泓霖提到了一个名为“Zygisk”的新功能，运行在 Android 核心进程 Zygote 中。当一个进程在上述拒绝列表中时，Magisk 将清理该进程的内存空间以确保不应用任何修改，而 root 进程仍然可以在没有 Magisk 监督的情况下通过各种技巧将代码注入其他进程，所以大家都懂。Zygisk 仍处于 WIP 阶段，等到 beta 测试时会透露更多细节。

IT之家了解到，官方的 Magisk 模块仓库也将被放弃，吴泓霖表示很早以前就想这么做了，自己没有能力和兴趣来管理官方仓库中允许使用的模块，未来将交由信任的人来打理新的 GitHub 仓库。除此之外，用户还是可以本地安装模块。

吴泓霖还讲了一些其他内容，大家有兴趣的可以点此查看文章。