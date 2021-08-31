【IT之家评测室】无频闪电视不是噱头，智能互动有看头：创维 Q41 Pro 75 英寸电视评测

视力下降是当前影响青少年健康的一个重要问题。引起青少年视力问题的因素有很多，其中就包括手机、电视等电子产品屏幕存在的频闪问题，频闪现象致使眼睛很快进入疲劳状态，出现各种视觉疲劳症状，且时间越长，恢复越慢。在上述背景下，频闪，成为了智能手机、电视行业亟待解决的痛点，在智能手机领域，DC 调光已经成为旗舰机的标配，在电视领域，护眼、低蓝光也成了不少产品的大卖点。

今年 7 月份，创维 Q41 Pro 75 英寸版本无频闪电视发布，这款产品最大的亮点，是搭载了 SKYWORTH EYE CARE™创维护眼健康技术，和传统液晶电视所采用的 PWM 调光相比，创维 Q41 Pro 采用全新一代 DC 直流调光技术，直接控制电路功率/电流的大小来控制屏幕亮度，能有效消除液晶电视频闪。

IT之家评测室近期拿到了创维 Q41 Pro 75 英寸版本（下文均为创维 Q41 Pro），那么这款产品体验究竟如何，在本文中我们就来实际体验一下吧。

第一部分：外观设计

作为定位中高端的创维 Q 系列电视，创维 Q41 Pro 正面给人的第一观感就是一体性足够强，75 英寸的屏幕几乎占据了正面所有区域，一眼望去全是屏，稍隔 3、4 米看，几乎达到了 100% 的屏占比效果，亮屏之后的视觉观感非常震撼。

创维 Q41 Pro 的左右上边框极窄，边框采用了金属拉丝工艺，并且搭配了电子家电产品中极为少见的紫色，官方称之为“秘境紫”，灵感来源于国画中祥瑞之气的紫色，给人一种非常大气的古典韵味。

创维 Q41 Pro 下边框中央位置是创维的 logo 标识，这枚 logo 采用了极光炫彩设计，在关机状态，Logo 在光线下会呈现出极光渐变的视觉效果，当开机之后，这枚 logo 还能发光，用户也能一眼识别产品状态，这些设计虽然看似不起眼，但也足以说明创维的设计师确实用心了。

底座方面，创维 Q41 Pro 采用了常见的冰刀底座，观感纤薄，也比较百搭。

在边框的最外侧，还有一圈高光倒角工艺，不经意瞅一眼，创维 Q41 Pro 机身偶尔会散发出“bling bling”的光效，高级的质感刷的一下就上来了。

细节设计方面，创维 Q41 Pro 机身顶部有一枚隐藏式的摄像头，用于拍照、视频通话、AI 健身、手势操作、远程看护等功能场景，值得一提的是，这枚摄像头还会左右转动，支持垂直视角 73 度和水平视角 152 度自动跟焦调节。

下边框两侧，有杜比和 JBL 调音的标识，也印证了这款产品有着不俗的音画表现，这部分我们放到文章后面详细测试。

创维 Q41 Pro 背面设计很有意思，机身中部三角状的凸起区域，是官方所称的“金字塔式立体音响”，据官方说法，“金字塔式立体音响”，对比平面与立体空间声音反射路径，模拟用户家庭使用环境。形式追随功能，立体空间设计根据声音源适度调节混响，提升声音纵深感，立体震撼。

接口方面，包括三个 HDMI2.0 接口、两个 USB2.0 接口（其中一个位于机身右侧朝上区域），以及光纤音频输出接口、网口等。

不过，作为一款售价超过万元的高端电视产品，仍配备三个 HDMI2.0 接口实属不应该，至少 USB3.0、HDMI2.1 都要来一个。

重量和尺寸方面，根据官方数据，创维 Q41 Pro 单屏重量为 42kg，三围尺寸为 1673x83x970mm，两个成年人就能搬动这个大家伙，创维官方也提供了免费安装服务，所以不用担心难入户的难题。

第二部分：屏幕

在我们的日常生活中，频闪无处不在，比如照明灯、闪光灯、显示屏、甚至是舞台灯光等等，频闪指 LED 灯在一定时间周期以相同功率和固定频率进行的闪烁，频闪频率越高越不容易察觉，有些频闪肉眼可见，有些频闪肉眼不可见，但无论如何，长期处于频闪环境下，眼睛很容易疲劳，酸疼、视力下降，甚至是引发偏头痛等一系列问题。

普通电视采用的是 PWM 调光，电视功率恒定不变，通过控制模组背光灯亮、灭交替时间调节亮度。当然，因为交替速度够快，所以我们肉眼是无法察觉的，但实际上电视一直处于频闪状态，看不见的电视频闪画面会使得得睫状肌频繁收缩，长时间后更容易引发视力衰退（低频 PWM 调光更为明显）。通常情况下，亮度越低，频闪越明显。

▲ PWM 调光示意图

关于频闪，感兴趣的小伙伴可以点击IT之家之前写过的《对不起，DC 调光真香》更深入了解。

据官方说法，Q41 Pro 采用全新一代 DC 直流调光技术，改进了电源与背光驱动电路，平稳控制电视亮度，消除背光频闪的同时准确保持了画面色彩表现力。

通过手机的相机，我们就能看到肉眼无法察觉的频闪现象。作为对比，我们拍摄了两组样张，可以明显看到，上图普通电视在手机的镜头中，出现了密集的黑色水纹，这正是肉眼所无法察觉的“频闪”，在同一个镜头下，Q41 Pro 则没有出现任何水纹。

实际上，即便将画面亮度调低，Q41 Pro 仍没有出现任何水纹，这也足以说明，创维 Q41 Pro 无频闪。

这里需要额外强调一点，并不是说，有条纹的屏幕就不一定不健康，无频闪就代表着健康，这不是一个绝对概念。创维 Q41 Pro 所提出的“无频闪”屏幕，更多的是在一定程度上能够缓解屏幕对眼睛的伤害，护眼更需要从自身使用习惯做起，培养良好的用眼习惯。

除了无频闪，创维 Q41 Pro 还内置了感光硬件，可实时监测环境光亮度和光源色温，同步智能调整画面亮度及色彩表现，达到更护眼的效果。此外，创维 Q41 Pro 也支持光学防蓝光，剔除了 415nm-455nm 波段的有害蓝光。

在屏幕方面，创维 Q41 Pro 采用了京东方 IPS-ADS 硬屏，RGB 子像素排列，分辨率为 4K，刷新率为 60Hz、支持 VRR 可变刷新率，支持 DCI-P3，峰值亮度在 500nit 左右。

IT之家通过爱色丽 i1Display Pro 实测获得，创维 Q41 Pro NTSC（CIE1931）为 84.18%、sRGB（CIE1931）为 118%。

此外，创维 Q41 Pro 的对比度为 1305:1，平均△E 仅为 0.74，最大偏离值也只有 2.24，屏幕的色彩还是比较准确的。

通过 4K 测试图，我们也简单测试了创维 Q41 Pro 的画质与色彩表现（图像模式设为标准）。

需要强调一点，下面呈现的图片，均由手机拍摄，并且上传有压缩和数码转换，故仅供参考，并不能代表创维 Q41 Pro 真实的画质表现。

作为一款万元级别的电视，创维 Q41 Pro 的画面的灰阶、色彩等方面表现还是令人满意的。

视频方面，创维 Q41 Pro 支持 HDR10 和杜比视界解码，我们将 HDR 视频导入 U 盘，通过 USB2.0 接口接入电视后也可正常播放，无卡顿，音频同步。在观感上，创维 Q41 Pro 给人的感受就是色彩真实、艳丽，毕竟是老牌电视厂家，创维对色彩的拿捏显然是轻车熟路的。在播放一些明暗差异较大的画面时，暗部也有着不错的细节表现。

此外，创维 Q41 Pro 还搭载了蜂鸟 AI 画质芯片，支持 AI 场景识别，针对不同对象在清晰度、降噪、肤色、色彩、亮度的方面作出最优化处理。还带来了 AI 超级分辨率，指针对 720P 清晰度及以下的视频，Q41 Pro 可通过 SR 多帧融合技术提升原有图像的分辨率，对于喜欢看老电影的朋友来说，这个功能非常重要，原本模糊的画面可借助此实现更清晰的显示效果。

第四部分：音质

创维 Q41 Pro 采用了金字塔式立体音响设计，与 JBL 联合调音，支持杜比全景声技术。在规格方面，包括蚕丝膜高音 * 4 + 低失真全频单元 * 2 + 后置重低音，其中重低音拥有 1.2L 大腔体，低频下潜可达 50Hz。

官方尚未公布创维 Q41 Pro 的音箱总功率，IT之家拆机后发现，该机总功率为 15+15+20W，总共 50W。其中蚕丝膜高音位于下方，重低音位于机身后中央位置。

在默认音效（标准）下，视频中先后测试了《船歌》《渡口》，大家可以看下面的视频，建议各位戴上耳机体验一下。

录音设备：iPhone 12 mini

从实际听感来说，创维 Q41 Pro 的低音比较澎湃，力度比较饱满，听感很舒适，人声部分比较圆润，有一种很清晰的质感，整体表现还是符合这个万元档位的。

第五部分：交互

创维 Q41 Pro 搭载了联发科智能电视芯片 MT9638，采用了 Arm Cortex-A55 核心（四核），GPU 部分为 Mali-G52 MC1，这枚芯片于今年 3 月份刚刚发布，亮点是集成了独立 AI 处理器 APU，这也为创维 Q41 Pro 支持 AI 图像增强、AI 超级分辨率的创造了基础条件。

存储部分，Q41 Pro 采用了 3+32GB 规格。

在 UI 部分，创维 Q41 Pro 采用了瀑布流布局，开机有广告，但按遥控器右键即可关闭。

创维 Q41 Pro 的遥控器采用了传统按键布局，但很有意思的是，下方提供了两枚自定义快捷键，我们可以将常用的功能和 App 设置进去，比如快速调节画质、打开 App、选择信号源、U 盘播放、拍照等等。

在智能交互方面，创维 Q41 Pro 给笔者留下了极为深刻的印象，无论是功能还是交互，一点都不像传统厂商，互联网基因强大。

首先，在手机端，创维提供了“电视派”App，用于和电视更好的联动，“电视派”App 提供了我的、发现、直播、工具四大板块，底部为遥控器功能。

在「我的」中，包括推送历史、视频通话、我的电视应用，点击相应的内容，可直接推送至电视端。

在「发现」中，则提供了电视剧、电影、综艺、音乐、教育、少儿等音视频内容，手机端点击相应的节目，电视端即可同步显示。

「直播」内整合了各种品牌，包括央视、地方、卫视、体育等等。

「工具」内，“电视派”App 提供了屏幕镜像、电视截屏、视频通话、一键加速、同屏操控等功能。

屏幕镜像就是将手机的屏幕投屏至电视端，一键加速和截屏这里也不介绍了，重点讲一下视频通话和同屏操控。

视频通话，手机和电视绑定之后，两端可以互相视频通话，在视频通话中，AI 摄像头还可以开启人像跟踪。此外，创维 Q41 Pro 内置的这枚隐藏式的 AI 摄像头，还可以用来儿童距离提醒、健身等功能，这里就不赘述了。

视频通话里还有一个功能 —— 家庭看护，点击「家庭看护」按钮，电视端授权之后，即可在手机上通过电视内置的摄像头查看电视前的实况。更简单的理解，此时电视上的摄像头相当于一枚监控，可以实时查看家里的情况，因为这枚摄像头本身支持垂直视角 73 度和水平视角 152 度自动跟焦，所以在手机端你还可以控制监控的转动方向。

更值得一提的是，手机端开启「家庭看护」之后，是不影响电视端的任何操作的。

同屏操作也很好理解，就是将电视端的内容直接投屏至手机端，手机端显示电视的内容，此时电视可借助手机可触控的优势，非常方便，基本不需要使用遥控器了。

创维 Q41 Pro 还内置了共享屏 OS，结合移动端共享屏 APP，通过 Easylink 易连、Easycontrol 易控、Easyshare 易享，在家就可以轻松实现多人、多设备、多内容、多系统的跨屏内容共享。

▲ 共享屏可以直接通过网页实现，但存在一定延迟

在电脑端，可以直接通过网页的方式实现屏幕共享，手机端也可以下载「共享屏」App，通过扫码的方式和电视实现屏幕共享，并且延迟非常低。当手机和电视通过共享屏 App 互联互通之后，两侧的操作是不影响的，并且，共享屏还支持多人同时连接一台电视，非常适合会议办公等场景。

共享屏的功能非常多，主要分为投屏和互动两个大板块，投屏是将手机里的内容投屏至电视端，包括文档、相册、视频、连接等等。

▲ 批注功能

▲ 画板功能

互动区域，则提供了画板、批注，还有摇骰子、抽扑克等小游戏。比如批注，你可以直接通过手机在电视上写写画画，做标识等等。

总结：

创维 Q41 Pro 是一款定位、优势非常精准的产品，主打护眼无频闪，非常适合那些眼睛对光线比较敏感的人群，同时，创维 Q41 Pro 也依旧保留着创维作为老牌电视厂商，在色彩显示、调教方面的一贯优势。不过，诸如高刷、分区控光、HDMI 2.1 等配置的缺失，也是创维 Q41 Pro 的不足点，毕竟价格已经过万。

在交互层面，创维 Q41 Pro 也有着相当不错的体验，智能交互体验不亚于互联网大厂，诸如共享屏的加入，也让 Q41 Pro 有了一定的商务属性。

总而言之，对护眼有一定要求，可以考虑创维 Q41 Pro。如果这部分需求不是特别强，也可以看看创维的其他型号。