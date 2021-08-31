取代 WebGL，谷歌 Chrome 94 Beta 新增 WebGPU API，支持苹果 Metal

IT之家 8 月 31 日消息 外媒 9to5 Mac 报道，谷歌本周宣布推出 Chrome 94 Beta 测试版，这是谷歌桌面浏览器的下一个更新。除了一般的改进之外，这次更新还增加了对新的 WebGPU API 的支持，它将取代 WebGL，甚至可以访问苹果的 Metal API。

正如谷歌在博文中所描述的那样，WebGPU 是一种新的、更先进的 Web 图形 API，能够访问 GPU 硬件，为网站和 Web 应用的渲染界面带来更好的性能。

WebGPU 与其他 Web 图形加速 API 的主要区别在于，新的 API 是基于设备的本地技术，如苹果 Metal、微软 Direct3D 或开放的 Vulkan 标准。这应该使 Web 开发者更容易创建具有更强图形性能的 Web 应用和游戏。

“WebGPU API 是 WebGL 和 WebGL2 Web 图形 API 的继承者。它提供了诸如 GPU 计算等现代功能，以及对 GPU 硬件的低开销访问和更好、更可预测的性能。这是对现有 WebGL 接口的改进，这些接口是为绘制图像而设计的，但只能费力地重新用于其他类型的计算。”

IT之家获悉，Metal 是苹果公司在 2014 年推出的一个 API，为 iOS、macOS 和 tvOS 应用程序提供对 GPU 硬件的低层次访问。换句话说，应用程序可以访问 GPU，而不需要超载 CPU，这也是 OpenGL 等旧 API 的限制之一。

然而，正如 The Verge 所指出的，开发者可能需要一些时间才能在他们的 Web 项目中采用新的 WebGPU API，因为它仍然被认为是一个实验性功能。谷歌表示，WebGPU 预计要到 2022 年初才会为所有 Chrome 浏览器用户默认启用。

Chrome 94 的最终正式版版本将为所有人启用 WebCodecs，这是另一个 API，旨在改善流媒体视频的编码和解码。

苹果目前在其 Safari 浏览器中通过最新版本的 Safari 技术预览提供了对 WebGPU API 的访问，开发者可以下载。由于该 API 尚未包含在随 macOS Monterey 而来的 Safari 15 浏览器中，它可能会在 2022 年初随着未来的 Safari 更新而出现。