中国科大团队在奇异粲介子研究中取得重要进展：为理解宇宙大爆炸提供实验依据

IT之家 8 月 31 日消息 据中国科学技术大学官方微博，中国科学技术大学高能核物理课题组与美国劳伦斯伯克利国家实验室、华中师范大学、加州大学洛杉矶分校等单位合作，在 RHIC-STAR 质心能量为 200 GeV 的重离子碰撞实验中观察到，奇异粲介子与中性粲介子的产额比值相对于质子质子碰撞有显著的增强。

研究结果表明，宇宙大爆炸早期形成的极端高温高密的热核物质 —— 夸克胶子等离子体中，的确存在夸克与胶子的自由度，粲夸克与奇异夸克级联是奇异粲介子 Ds 强子化的重要方式。

结合之前发表的 D 介子集体流结果，为人们理解粲夸克的集体运动性质和强子化过程提供了重要的实验依据。研究成果于 8 月 26 日发表在《物理评论快报》上。

IT之家了解到，据中国科大介绍，宇宙大爆炸及其演化一直是人类探索自然的最基本科学问题之一。理论预言在宇宙大爆炸初期数微秒内会在有限的空间中积聚极大的能量，温度可达数万亿度。

在这样的极端高温高密条件下，被强相互作用禁闭在强子中的夸克与胶子将会获得更大的自由度，从而使强子物质转变为夸克胶子等离子体。高能重离子对撞机，将重离子加速到极高能量撞在一起，从而可以在实验室中模拟宇宙大爆炸的情形。