深圳机场网约车停车区启用：共包含 561 个专用车位

IT之家 8 月 31 日消息 据深圳市交通运输局消息，位于深圳机场 P4 停车场的网约车停车区目前已经正式启用，共有 561 个网约车专用停车位。

据介绍，深圳机场 P4 停车场共建有停车位 1833 个，划分为社会车辆停车区、网约车停车区、大巴车停车区共 3 个区域。此次启用的是网约车停车区，设有网约车专用停车位 561 个，将有效解决机场网约车停车位紧张问题。

机场网约车停车专区采用“白名单”管理制，停车场后台管理系统与网约车公司数据库打通，在深圳注册，具备网约车运输证、网约车驾驶员证且信用良好的网约车，可进入 P4 停车场。

在收费方面，其收费标准为：

对停放 30 分钟以内的网约车免收停车费；

超过免费时限的车辆，按首小时收费 2 元；

首小时后按照 1 元/小时累计计费；

停放超过 24 小时后按照 1.5 元/小时累计计费；

首日最高收费 25 元；

停放 2 天最高收费 30 元/天；

停放 3 天及以上收费 36 元/天封顶。

IT之家了解到，深圳机场是全国首个设置网约车上客通道的机场，网约车日均运行达 8000 台次。

目前 P4 停车场仅对网约车开放，私家车停车区等区域计划在国庆小长假前后正式开放，届时将新增 1186 个私家车停车位和 86 个大巴车位。